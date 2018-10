Når Føtex, Bilka og Netto gemmer cigaretterne væk i deres butikker, er det blot et PR-stunt for at få god omtale. Det antyder konkurrenten Coops direktør, Peter Høgsted, i en kronik, og den svada har nu udløst et offentligt slagsmål mellem rivalerne Coop og Salling Group.

»Jeg synes, det er pinligt at høre på.«

Sådan lyder reaktionen fra Jonas Schrøder, ansvarlighedschef i Salling Group, der driver Føtex, Bilka og Netto.

»Coop er blevet lidt småfornærmede over, at vi er gået først ud med at skjule cigaretter, og så kalder de det et PR-stunt. Det forstår jeg ikke.«

Peter Høgsted, topchef i Coop, har udløst et offentligt skænderi mellem Coop og Dansk Supermarked. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Coop-chefen Peter Høgsteds antydning falder i branchemediet Dansk Handelsblad, hvor han argumenterer for, at politikerne bør gå ind og lovgive, så alle – også kiosker og tankstationer – skal gemme cigaretterne væk.

Coops butikker, der blandt andet tæller Fakta, Kvickly, SuperBrugsen og Irma, har ikke gemt cigaretterne væk endnu, men vil gerne se konkret lovgivning fra Christiansborg, de kan følge.

I kronikken stiller Peter Høgsted spørgsmål ved, om initiativerne til at gemme cigaretterne i Rema 1000 og hos Coops største konkurrenter i Salling Group er ’drevet af idealisme eller for at score nogle PR-point’.

Det er den formulering, der vækker harme i Salling Group.

Salling Group har gemt cigaretterne bag lameller.

»Vi har gjort en reel indsats her. Coop taler bare om at gemme cigaretterne væk, men vi har faktisk handlet og gjort noget,« siger Jonas Schrøder og uddyber:

»Coop tager jo ikke et ansvar, når de siger, de venter på lovgivning. De skulle tage at lægge noget handling bag deres ord. Mit spørgsmål til Peter Høgsted er: hvornår sker det her i Coops butikker?«

I Coop forklarer pressechef Jens Juul, at Peter Høgsteds pointe er, at det ikke hjælper at gemme cigaretterne væk for at få noget omtale, men at det skal gøres som samlet branche. Jens Juul mener ikke, at der ligger en beskyldning i kronikken.

»Jeg kan ikke se ind i deres hjerner i Salling Group og forklare, hvad deres motiv er for at reagere på den her måde,« siger Jens Juul og puster så alligevel lidt til ilden:

Informationschef i Coop Danmark, Jens Juul Nielsen, mener ikke, at det kan afvises, at Salling Group har tænkt i god omtale, da de skjulte deres cigaretter. Foto: Linda Kastrup

»Det kan jo godt være, at de har forvandlet sig til idealister. Jeg synes nu ikke, man kan udelukke, at de har været optaget af at få så meget omtale ud af det her som overhovedet muligt,« siger Jens Juul.

At Salling Group har spekuleret i at høste positiv omtale er der ingen tvivl om, mener Lars Sandstrøm, ekspert i kommunikation og direktør i Corporate Branding.

»Det handler om at fortælle omverdenen, at man er ansvarlig og bekymrer sig om kundernes sundhed. Så der er helt sikkert et PR-perspektiv i det, og så vurderer man også, at den positive omtale vil skaffe flere kunder i butikken,« siger Lars Sandstrøm.

Han mener, det er interessant at se de to supermarkedsgiganter i så offentligt et skænderi.

»De kæmper jo om en dagsorden her. Coop har altid været først på den her dagsorden, og her bliver de så overhalet af deres allerstørste konkurrenter. Det kan de ikke lide,« siger Lars Sandstrøm, der ikke mener, at skænderiet kan gøre noget godt for nogen af kæderne.

»Der er tale om mudderkastning. Det er der ingen, der vinder på.«