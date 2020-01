Når supermarkedsgiganten Coop de kommende måneder udbasunerer en stort opsat kampagne i tilbudsaviser, reklame-spots og inde i supermarkederne, tager Coop endnu et skridt ind på en helt specifik slagmark, som er vokset støt de seneste år.

En slagmark, hvor det handler om at skille sig ud og sørge for, at du er tvunget til at komme ind i specifikke supermarkeder for at få dine varer.

Kampagnen blev annonceret torsdag og har ét simpelt formål:

At banke kendskab til Coops eget mærke ’Coop’ så dybt ind i hjernen på danskerne, at salget af varer fra Coops egne mærker stiger med 300 millioner kroner om året, lød målsætningen i en pressemeddelelse.

Omkring 5.000 varer har i dag navnet 'Coop' og sælges i Fakta, SuperBrugsen, Kvickly og Dagli’Brugsen.

Den storstilede kampagne kommer samtidig med, at Coops ærkerivaler i Danmark, Salling Group, som driver Netto, Bilka og Føtex, også er på nippet til at lancere en massiv serie med navnet Salling.

Serien skulle omfatte 6.000 varer og sælges i Bilka og Føtex.

Selvom Salling Group i september 2019 bekræftede overfor B.T., at de arbejder på serien, har de endnu ikke annonceret en dato for, hvornår Salling-mærket lander på hylderne.

»Det her handler udelukkende om at skille sig ud og have varer, som de andre kæder ikke har,« forklarer Bruno Christensen, ekspert i detailhandel:

»For hvis du som kunde eksempelvis bliver glad for en vare med mærket Coop, så skal du i Coops butikker for at få den. Det er en måde at sikre sig kunden på.«

Tendensen til at supermarkederne lancerer deres egne mærker har stået på i mere end årti - alle kæder har nu egne mærker. I dag er op mod 40 procent af alle varer i supermarkederne såkaldte 'own brands', har flere analyser vist.

»Men der har været en udvikling i det. Til at starte med var de egne mærker altid discount – det billigste – men sådan er det ikke mere. Vi ser i stigende grad, at butikkerne også lancerer luksusmærker,« siger Bruno Christensen:

»Grundlæggende handler det om at differentiere sig og gøre sig unik i forhold til de andre kæder. Og det er en udviklingen, som vi uden tvivl kommer til at fortsætte.«

I de to konkrete eksempler – Coop og Salling – er der dog også en lille forskel på årsagerne til lanceringerne.

I Coops tilfælde skriver de selv, at kampagnen skal gå under sloganet 'Mere værdi for pengene' og signalere discount og billige priser.

Og det er usædvanligt for Coop, der ellers de senere år har insisteret på at tale om bæredygtighed, kvalitet og økologi fremfor pris.

»Den her kampagne lancerer Coop lidt af nød. Hele den her filosofi om, at nu skulle vi til at stoppe med at snakke om pris og tilbud, det har de måttet æde igen. I Danmark er det i høj grad pris, man konkurrerer på,« siger Bruno Christensen, og fortsætter:

»I forhold til Salling, skal det også ses i lyset af, at man for et års tid siden skiftede navn fra Dansk Supermarked til Salling Group. Der skal den her Salling-serie være med til skabe kendskab til det navn og være en kvalitetsbetegnelse.«

Ud over mærket Coop vil supermarkedsgiganten også sætte fokus på sine andre egne mærker Änglamark, X-tra, Smag Forskellen og 365 i den kommende kampagne.

I Bilka og Føtex har man også andre egne mærker end det kommende Salling-brand. Det er eksempelvis Vores, Budget og Princip.