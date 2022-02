De økonomiske sanktioner væltede i weekenden ned over den russiske økonomi fra hele den vestlige verden, og midt i strømmen af nyheder om økonomisk krigsførelse dukkede så Coop, Salling Group og Rema 1000 pludselig op.

Alle tre supermarkedsgiganter meldte ud, at de også vil straffe Rusland ved at fjerne russiske varer fra hylderne. Men hvilke varer? Hvor mange? Og hvorfor?

Salling Group, der driver Netto, Bilka og Føtex, er nu oppe på 30 varer, der er fjernet fra hylderne.

Det er eksempelvis vodka, tandpasta, personlig pleje-produkter og chokolade, som er produceret i Rusland, der bliver boykottet.

Nogen konkret liste vil man dog ikke ud med af hensyn til leverandørerne. Kriteriet for at blive vippet af hylden er, at varen er produceret i Rusland.

»Det er vores mulighed for at tage afstand fra Rusland og deres ageren. Vi ved godt, det ikke er alverden, men det er de skruer, vi har at skrue på. Det er signalet i det,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen, presseansvarlig i Salling Group.

Salling, Coop og Rema 1000 har sat en stopper for, at der kan ende russisk producerede varer i kundernes indkøbskurve. Foto: Signe Goldmann Vis mere Salling, Coop og Rema 1000 har sat en stopper for, at der kan ende russisk producerede varer i kundernes indkøbskurve. Foto: Signe Goldmann

Rema 1000 har flået to russiske varer ned fra hylderne: Det er chokoladerne Meller Ruller og Meller Whith, som bliver produceret i Rusland.

»Det batter ikke noget isoleret set, men vi ønsker at vise solidaritet med Ukraine, som er under angreb,« siger Jonas Schrøder, kommunikationschef i Rema1000.

Og så er der Coop, som driver Brugsen-kæderne, Kvickly, Fakta, Coop 365 Discount og Irma.

Her er 'cirka 20 varer' blevet boykottet. De er godt nok ikke fjernet fra hylderne endnu, men når de er udsolgt, kommer der ikke flere hjem.

Også her er kriteriet, at det er varer, som er produceret i Rusland.

»Vi synes ikke, at det er godt at sælge varer fra Rusland lige nu. Vi har sagt til vores leverandører, at vi ikke vil have de varer, der er produceret i Rusland,« lyder det kort og godt fra Lars Aarup, analysechef i Coop.

Hvor længe boykotten af russiske varer skal stå på, er der ingen af kæderne, der har forholdt sig til.

Salling Group er nu ved at undersøge, hvor man kan afsætte de varer, der er fjernet fra hylderne.

»Det kan være, at vi kan give dem til en nødhjælpsorganisation eller andre initiativer, som kan bruge dem. Vores intention er ikke, at de skal ende i skraldespanden,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen, presseansvarlig i Salling Group.