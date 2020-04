Når du i påsken handler ind i supermarkeder, som normalt ville være lukket, er det ikke kun en sikkerhedsforanstaltning på grund af coronakrisen.

Det er også resultatet af en ualmindeligt bitter strid mellem flere af Danmarks supermarkedskæder, som har fået de helt store spillere til at gå i flæsket på hinanden, og som handler om flere millioner kroner.

Vi spoler tiden tilbage til torsdag den 26. marts:

Coronakrisen har kørt i 14 dage, og konkurrerende supermarkedskæder har flere gange stået sammen om fælles budskaber til kunderne. Et historisk samarbejde i en krisetid.

Men tidligt den morgen går Per Bank, topchef for Salling Group, der driver Netto, Føtex og Bilka, ud på sin LinkedIn-profil og appellerer til, at politikerne suspenderer lukkeloven i påsken for at sprede kunderne ud over så mange butikker som muligt og mindske smittefaren.

Reaktion kommer prompte, og den er hård.

Coop og Dagrofa, som eksempelvis driver henholdsvis Fakta, Kvickly, Brugsen-kæderne og Meny og Spar, er stærkt imod.

De mener, at en så pludselig forandring vil bringe fødevareforsyningen i Danmark i fare.

I Erhvervsministeriet har Simon Kollerup været opmærksom på, at debatten om lukkeloven har kørt internt i branchen i nogle dage. Per Banks offentlige appel tvinger nu ministeren til at forholde sig til spørgsmålet.

Fredag den 27. marts holder han møde med en dybt splittet dagligvarebranche.

På ja-siden står Salling Group, Rema 1000 og Lidl. De går ind for at suspendere lukkeloven, hvilket vil betyde, at deres butikker – som i stort omfang normalt vil have lukket på de fire helligdage – kan holde åbent i hele påsken.

På nej-siden står Coop og Dagrofa, som normalt har relativt mange butikker, som har åbent i de fire lukkedage i påsken, hvilket betyder, at de butikker traditionelt har kunderne for sig selv.

Bliver lukkeloven suspenderet, vil mange af deres mindre butikker potentielt gå glip af millioner af kroner.

Erhvervsminister Simon Kollerup lander på et kompromis. Han suspenderer lukkeloven to ud af fire helligdage: torsdag og søndag.

I den aftale ligger også, at branchen skal gå ud i en annoncekampagne og råde kunderne til at holde afstand, handle tæt på deres hjem osv.

Alle nikker. Der er opnået våbenhvile.

»Men da vi så står få timer senere og skal udsende en pressemeddelelse som branche, vil Salling Group ikke være med. De ville ikke skrive under på noget, hvor der står 'køb lokalt',« forklarer John Wagner, administrerende direktør for De Samvirkende Købmænd, som også deltog i mødet:

»De mente ikke, at det skulle fremstå som et problem at køre 40 kilometer til en af deres Bilka-forretninger, fordi det jo er en stor butik, hvor der er masser af plads til at holde afstand.«

Siden har hele branchen undtagen Salling Group ført fælles annoncekampagner i hele landet.

Imens har Salling Group kørt deres egen kampagne for Bilka, Føtex og Netto.

»Det er beklageligt og tankevækkende, at dansk dagligvarehandel ikke kunne enes om så simple budskaber,« siger John Wagner fra De Samvirkende Købmænd, som har både Rema 1000 og Dagrofa i folden:

»Det siger måske også noget om, at der er både image og utroligt mange penge på spil her.«

Hos HK Handel, der organiserer godt 55.000 af de butiksansatte, der nu potentielt skal arbejde ekstra dage i påsken, har man fra start været modstandere af at suspendere lukkeloven.

Her er man slet ikke i tvivl om, at Salling Groups kampagne for at suspendere lukkeloven handlede om penge.

»Salling Group har brugt den her situation som instrument til at styre noget omsætning over i Bilka og Føtex, som har haft det svært under coronakrisen, og som nu kan have åbent i to dage, hvor de ellers ville have lukket,« siger Per Tønnesen, formand i HK Handel:

»Deres argumenter om øget sikkerhed giver absolut ingen mening for os af flere årsager. Kæden er hoppet helt af, når man siger, at det her drejer sig om sikkerhed.«

En beskyldning, Salling Group afviser.

I et skriftligt svar holder kommunikationschef Kasper Reggelsen fast i, at Salling Groups forslag 'alene handler om sikkerhed for kunder og medarbejdere'.

Han undrer sig over den hårde debat.

'Tiden er ikke til mudderkastning. Og at en opfordring til på forkant at håndtere et forventeligt stort pres i påskedagene skal ende i en branchediskussion, er ubegribeligt. Hvis det betyder, at vi skal stå alene med den opfordring til at prioritere sikkerheden højest, må det være sådan,' skriver Kasper Reggelsen.

Han har også svært ved at forstå, at HK Handel er så store modstandere af forslaget. Han fortæller, at medarbejderne i Salling Group ligefrem står på ventelister for at få lov til at arbejde i påsken.

'Det undrer os såre, at HK ikke står sammen med os og vægter sikkerheden højest,' lyder det.

I Coop afviser man også, at modstanden mod at suspendere lukkeloven handler om frygten for at miste penge – og henviser til, at man med den nuværende aftale regner med at have en omsætning som normalt på kædeniveau.

»Men nogle af de små købmænd derude vil blive ramt hårdt af det her,« siger Jens Juul, kommunikationschef for Coop.

Om splittelsen vil betyde noget for samarbejdet i dagligvarecranchen fremover, ved ingen endnu.

I De Samvirkende Købmænd har John Wagner dog allerede stemplet striden som den dag, der kom en tankevækkende splittelse mellem Salling Group og 'resten' i branchen.