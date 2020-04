Flere supermarkeder har valgt at fjerne et specifikt desinfektionsmiddel fra sine hylder.

Det drejer sig om NowoCoats desinfektionsmiddel, der indtil coronavirussens udbrud ikke har været markedsført som håndsprit, men som mærket mener sagtens kan benyttes som det.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Produktet har været solgt eller benyttet i håndspritbeholdere hos Føtex, Bilka, Rema 1000, Meny og Spar, og de tre førstnævnte har fjernet det fra deres hylder og/eller håndspritbeholdere efter, man har fået normal håndsprit på lager igen.

I Meny og Spar bruges NowoCoats produkt stadig, såfremt man ikke har normal håndsprit.

Det samme gør sig gældende hos Rema 1000.

NowoCoats mærke har i længere tid været markedsført som et desinfektionsmiddel til andre ting, men i de seneste uger har de slået mærket op på, at det også kan bruges som håndsprit.

Det har tidligere ledt til undren hos professor i mikrobiologi, Niels Høiby, der til TV2 Østjylland i marts sagde, at han ikke havde havde hørt om, at det produkt kunne bruges som håndsprit.

»Lige nu synes jeg, at det er ét stort spørgsmål, om vi desinficerer vores hænder, eller om vi bare gør dem våde, for det skal som sagt virke inden for 15 sekunder, og det ved jeg jo ikke, om det gør,« sagde han til TV 2 Østjylland.

NowoCoat skrev tidligere på deres mærkes etikette, at det beskyttede mod vira i to-fire timer og forebyggede smittespredning inden for 20 sekunder.

Det er der dog ikke dokumentation for, oplyser Kemikalieinspektionen under Miljøstyrelsen til TV 2 Østjylland, og NowoCoat må ikke længere markedsføre sig således.

NowoCoat står dog inde for produktet og har således klaget over den indskærpelse.