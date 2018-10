Supermarkedskæderne SuperBrugsen og Lidl er så trætte af at tabe kunder og omsætning til kæder som Normal, Matas, Flying Tiger og Søstrene Grene, at de nu blæser til angreb. Det skriver Jyllands-Posten.

Det er især på kategorien nonfood – som er alt fra potter og pander til shampoo og deodorant – at supermarkederne har tabt terræn.

»Vi har nok i kampen om fødevarerne og i en tid med øget nethandel haft for lidt fokus på nonfood, så der skruer vi nu op. Vi skal have vundet omsætning tilbage i de kategorier, som især for os er produkter op til ca. 100 kr. i udsalgspris, og dermed nonfood, som forbrugerne anvender dagligt,« siger Jesper K. Andersen, kædedirektør i SuperBrugsen med ca. 230 butikker, til Jyllands-Posten.

Også Lidl erkender, at konkurrencen om nonfood-varer er benhård og et satsningsområde for discountkæden.

Flying Tiger kommer nu under angreb fra en række supermarkeder. Foto: Sofie Mathiassen

Det er især varer i personlig pleje-kategorien, som har udløst en voldsom konkurrence og kostet supermarkederne kunder.

Kæden Normal er gået ind på det danske marked med en strategi om at sænke priserne på personlig pleje-produkter markant. Det har udløst så voldsom en priskrig, at priserne for personlig pleje-artikler som shampoo og barberblade er faldet med 14,5 procent, siden Normal gik ind på markedet i april 2013.

Det kunne B.T. fortælle i starten af september.

Udviklingen fik Flemming Birch, ekspert i detailhandel og partner i Birch og Birch, til at sætte ord på situationen, der har resulteret i de laveste priser på personlig pleje, som Danmarks Statistik har registreret i deres prisindeks.

Normals direktør Torben Mouritsen. Foto: Henning Bagger

»Det er voldsomt. Normal har været en bombe under det her marked. De har startet en priskrig, som har tvunget Matas og supermarkederne til enten at sænke priserne eller blive kørt over,« sagde Flemming Birch, ekspert i detailhandel og partner i Birch og Birch.

Det er altså den udvikling, supermarkederne nu vil ændre med en storstilet offensiv.

Normals direktør Torben Mouritsen lader sig ikke ryste.

Han udtaler til Jyllands-Posten, at konkurrencen ikke er ’uvant’ for Normal.