Et nyt tiltag, som man kommer med i dagligvarekæden Lidl, skal dels lokke kunder til, men også sende et signal.

Det gælder alle butikkens veganske produkter, som nu skal matches - ikke med andre butikkers priser, men med varer fra eget sortiment.

Lidls veganske produkter kommer nemlig fra søndag i uge 1 og frem til udgangen af marts til at koste det samme som deres animalske pendanter.

B.T. har talt med Lidls viceindkøbsdirektør.

Men veganske erstatnings-varer er jo ikke for den brede befolkning. Vil det her overhovedet kunne mærkes for den almindelige kunde?

»Det er klart, at det her er ikke et tilbud som, hvis vi satte en smør eller et andet lignende basisprodukt ned. Det vil tiltale nogle mere end andre, men vi håber jo også, at det kan være med til at skubbe til noget,« siger Khalil Jehya Taleb, der er viceindkøbsdirektør i Lidl Danmark.

Han lægger ikke skjul på, at når man sænker prisen på de veganske varer, er det også en investering.

Altså penge, de sender i en retning, men endnu ikke med sikkerhed ved, om de får igen.

Hvis I nu valgte at bruge de penge på prisnedsættelser på basisvarer, tror du så ikke, jeres kunder over en bred kam ville være gladere?

»Det gør vi jo også. I august sidste år satte vi 150 af vores varer ned, og i november satte vi igen 150 varer ned,« siger viceindkøbsdirektøren og uddyber:

Som den første dagligvarekæde i Danmark vil Lidl udfase tobaksvarer inden udgangen af 2028, Randers tirsdag den 9. maj 2023.

»Det er klart, at det her er også et forsøg på at positionere os. Vi vil gerne vise, at det her er et område, vi prioriterer, og så håber vi også på, at vi med sådan en kampagne her kan være med til at inspirere andre.«

Det gælder jo kun en periode. Hvis I virkelig vil noget med det, hvorfor så ikke sætte priserne på de veganske varer ned permanent?

»De her varer er på sin vis stadig en form for niche, så de er stadig dyre for os at købe ind hos producenterne, så det er en større investering, den her kampagne,« siger Taleb.

»Det er et tilbud, som jeg vil tillade mig at kalde det, der er helt unormal. Normalt sætter man jo en vare ned for en uge, men her har vi valgt at lade det køre i tre måneder, så det er en lang periode.«

Indkøbsdirektøren forklarer, at man håber, at kampagnen vil kunne betale sig økonomisk, men man ved også, den indebærer risici.

Der er dog også håbet om, at en kampagne er med til at skubbe til vaner hos forbrugerne.

»For 15 år siden var økologi også væsentligt dyrere at købe ind for os, end det er i dag, men det handler altsammen om udbud og efterspørgsel,« siger Khalil Jehya Taleb.

»Hvis flere får øjnene op for de her varer, vil det også betyde billigere produkter.«

I pressematerialet, som Lidl har sendt ud om deres kampagne, kan man se, at det drejer sig både om færdigretter, men også eksempelvis mælke- og smøreost-lignende, veganske produkter.

Ifølge videns- og forandringsorganisation Madkulturen vil 46 procent af danskerne gerne spise mere klimavenligt, men økonomien vægter stadig tungt hos forbrugerne.

Hos Lidl i Tyskland har man set, at en prisreduktion af bestemte veganske varer har øget salget markant, og det, håber man, også sker med den nye kampagne, som man kalder 'Valget er dit.'

I december kørte B.T. pristjek af 10 dagligvarekæder i Danmark, og selvom Lidl klarede det nogenlunde med priserne, har deres priser været mærkbart lavere engang.

»Der var engang en pressechef i Lidl, som ofte ringede mig op og decideret inviterede mig ud på besøg til pristjek: ‘Vi vinder hver gang, Kjeldsen, det lover jeg dig’,« lyder det i en analyse fra redaktionschef for B.T.s Penge-redaktion Niels Philip Kjeldsen.

»Og det gjorde Lidl faktisk for det meste. Helt dér er vi ikke længere med Lidl. Men vi er heller ikke så langt fra, at det gør noget.«