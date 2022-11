Lyt til artiklen

Priserne stiger, danskerne er ramt på pengepungen, vi søger mod tilbud og billigere varianter.

Og i dén situation skulle man jo tro, at ethvert sats, der kommer fra en supermarkedskæde, handler om discount og lavere priser. Men hos Meny er det ikke udelukkende tilfældet.

Her er man nemlig gået i felten med kædens største økonomiske sats nogensinde – og det handler om, at kunderne nu kan bestille vin hos Meny på nettet og få det bragt ud for 69 kroner.

Køber du vin for over 699 kroner, slipper du dog for udbringningsgebyret.

Spørgsmålet er: I en tid med økonomisk smalhals og sparetendenser er det her så helt galt eller fuldstændig genialt?

»På sigt skal vi gerne kunne se, at det her er genialt. Vi er kendt for vin blandt forbrugerne, og vi har set, at online-vin har været i vækst længe. Så vi går efter, at det her bliver genialt,« siger Jesper Bjerring, kommerciel direktør i Meny.

Han forklarer, at satsningen er kommet godt fra land – både i forhold til omsætning og feedback fra kunderne.

Og nu er ambitionen så intet mindre end at blive Danmarks største vinhandler.

Hvad mener du om Menys vinsats på nettet?

»Meny Vin online har været længe undervejs, og det er det største sats i Menys levetid. Vi tror på, at vi kan tage en stor bid af vinmarkedet,« siger Jesper Bjerring:

»Vi går efter at have en trecifret millionomsætning på online-vin inden for få år. Vin er i forvejen et af vores strategiske områder, og vi er kendt for vin. Så det er et mål, vi vil jagte, og vi tror på, at det kan ende som en stor succes.«

Og Jesper Bjerring vil ikke udelukke, at kunder, der vil købe vin i Menys onlinebutik, også på sigt kan bestille andre varer samme sted.

»Det er klart, at det her er et skridt ind på onlinemarkedet for os. Vi vil selvfølgelig analysere på det, og så kan det godt være, at der kommer varer på hylderne med tiden,« siger Jesper Bjerring.