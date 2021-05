Et dundrende underskud på 342 millioner kroner.

Det resultat blev tirsdag morgen præsenteret i en pressemeddelelse under overskriften: ‘2020 blev et godt år’.

Pressemeddelelsen blev sendt ud af supermarkedskæden Aldi. Årsagen til den gode stemning var, at Aldi i 2020 kun havde et underskud på 342 millioner kroner.

En forbedring på 170 millioner fra året før, hvor underskuddet lød på 512 millioner kroner.

Men selvom det er en forbedring, er det nok en tilsnigelse at melde sig decideret glad for resultatet, vurderer Bruno Christensen, ekspert i detailhandel.

»Man kan selvfølgelig ikke være tilfreds med sådan et underskud. Vi har lige haft et år, hvor dagligvarehandlen har haft rigtig gode forhold, fordi de har haft åbent under hele coronakrisen. Der havde Aldi nok ønsket sig, at man kunne se det endnu tydeligere i tallene,« siger han.

I en pressemeddelelse erkender direktør Finn Tang da også, at et underskud på 342 millioner kroner betyder, at man ikke ‘er helt i mål endnu’.

Han siger dog også:

»Det lyder måske mærkeligt, at man kan være tilfreds med et trecifret millionunderskud, men for os er det et vendepunkt og en markant milepæl. Vi følger vores langsigtede plan om at gå fra minus til plus, og første skridt var så at sige at få sat en prop i hullet,« siger Finn Tang.

Underskuddet betyder, at Aldi over de sidste 10 år i Danmark er oppe på et samlet minus på lige knap 2,8 milliarder kroner.

Alligevel har Aldi siden 2018 været i gang med at modernisere butiksnettet ved at renovere butikkerne, opdatere dem teknologisk og udvide antallet af butikker.

Den slags investeringer er en stor årsag til, at underskuddet ikke er mindre, lyder det fra Finn Tang.

Bruno Christensen mener, at det er en helt unik situation, man ser i Aldi i disse år.

»Vi har aldrig set noget lignende i forhold til, at en dagligvarekæde har så store underskud i så mange år, og så bliver ved med at investere. Skal man agere på den måde, skal man have en meget stor pengepung, og det har man altså hos Aldi,« siger Bruno Christensen:

»De må have en stor tro på, at de her opgraderinger kan gøre forskellen. Der er ingen tvivl om, at deres interesse for det danske marked er intakt. Men det er klart: De investeringer, de gør i fremtiden, skal snart kunne ses i regnskaberne. Gerne allerede næste gang.«

Hos Aldi tror man i hvert fald på et godt år og forklarer, at man er kommet godt i gang i 2021.

Aldi har været til stede i Danmark siden 1977 og har 184 butikker rundtomkring i landet.