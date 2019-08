Det kan være irriterende og direkte ulækkert at støde på varer i supermarkedet, som har overskredet sidste salgsdato.

Men det kan også være farligt. Især hvis du får købt gammelt kød med hjem og spist det uden at opdage, at det er for gammelt.

Det var risikoen for netop det, som den 5. august fik Fødevarestyrelsen til at sende en bøde på 5.000 kroner i retning af Coop-butikken Dagli’Brugsen i Ribe.

Kontrollanterne fandt under et besøg i butikken seks pakker hakket kylling og en pakke med kyllingefilet, som havde overskredet sidste salgsdato.

Og det var ikke første gang, det var sket.

To måneder forinden havde kontrollanterne besøgt samme butik og kvitteret med en løftet pegefinger, da de fandt ’letfordærvelige’ fødevarer i kølemontren, som havde overskredet sidste salgsdato.

Da de så stødte på samme problem i starten af august, faldt hammeren så i form af en bøde.

Og der er god grund til, at fødevarestyrelsen ser alvorligt på sagen, når de finder gammel kylling.

Det forklarer Michael René, ekspert i fødevarehåndtering og lektor ved Københavns Professionshøjskole.

»Man kan sagtens blive syg af kylling, der har overskredet sidste salgsdato, selvom du steger det,« siger Michael René:

»Fedt oxiderer i gammelt kød, og det betyder, at hvis du bruner kødet, så bliver det brunt ved en lavere temperatur i midten og når derfor ikke de anbefalede 75 grader, der skal til for at fjerne risikoen.«

Får du spist en omgang gammel kylling, som ikke er tilberedt rigtigt, kan du få det ganske elendigt.

»I de mest alvorlige tilfælde, kan det udløse blodig afføring og opkast. Ellers taler vi hovedpine, opkast og generelt ubehag,« siger Michael René.

Hos Coop lægger man sig fladt ned.

»Bøden er berettiget. Det er meget sjældent, at vi oplever at få en bøde for såkaldte datovarer, men det er sket her, og da det ikke er første gang i den butik, udløser det så en bøde,« siger Lars Aarup, analysechef i Coop:

»Vi har 2.000 kontrolbesøg hvert år i vores butikker, og her er det så smuttet med ganske få varer. Vi har selvfølgelig fokus på at rette op på det her i den pågældende butik.«