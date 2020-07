En af landets førende fastfoodkæder, Sunset Boulevard, går nu i offensiven og bliver den første fastfoodkæde i Danmark, der lancerer et decideret abonnement på fastfood.

Et abonnement, som betyder, at du får rabat på alt fra burgere og pomfritter til sandwich og sodavand, hver gang du går ind på en Sunset-restaurant.

I basic-abonnementet betaler du 49 kroner om måneden og får så 30 procent rabat på alle køb op til 150 kroner.

I premium-abonnementet betaler du 129 kroner om måneden og kan komme flere gæster ad gangen – eksempelvis med din familie – og få 50 procent rabat på alle køb op til 750 kroner.

Men hvad skal sådan et abonnement på fastfood gøre godt for?

»Vi ser jo hele tiden på, hvordan vi kan udvikle vores forretning, og har set, at abonnementsmodeller generelt vokser både i Danmark og resten af verden. Vi tror, danskerne er klar til det her tiltag,« siger Jens Broch, direktør for Sunset Boulevard.

Han forklarer, at abonnementerne grundlæggende handler om at få danskerne til gå mere ind i Sunset Boulevards restauranter og lidt mindre på kædens amerikanske konkurrenter – eksempelvis McDonald's og Burger King.

»Vi kan se, at der er mange af vores gæster, som både kommer hos os og vores amerikanske konkurrenter. Et af målene er at sørge for, at vores gæster kommer oftere hos os og mindre hos vores konkurrenter,« siger Jens Broch og uddyber:

Jens Broch, direktør i Sunset Boulevard. Vis mere Jens Broch, direktør i Sunset Boulevard.

»Det gør vi så ved at belønne den loyalitet med de rabatter, der ligger i SunsetPLUS.«

Han har svært ved at spå om, hvor mange abonnenter konceptet får, men slår fast, at Sunset sigter efter at få 'flere tusinde' ind i folden.

Men kunne man ikke frygte, at det her betyder, at folk kommer til at spise en del mere fastfood?

»Vi tror ikke, at det her vil øge det samlede indtag af fastfood. Men vi tror, at det kan få vores gæster til at komme hos os i stedet for vores konkurrenter,« siger Jens Broch.

Han ved ikke, om andre kæder er på trapperne med lignende tiltag, men:

»Det her er et benhårdt marked, og som first mover tror jeg ikke, vi kan gøre os forhåbninger om at have det her for os selv,« siger Jens Broch.

Sunset Boulevard er en danskejet kæde og har 42 restauranter fordelt over hele landet.