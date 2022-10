Lyt til artiklen

Du skal vænne dig til lavere temperaturer, hvis du skal konsumere en grillet sandwich eller Cheeseburger Deluxe hos Sunset Boulevard den kommende tid.

I hvert fald sænker fastfoodkæden temperaturen i lobbyerne med to grader for at reducere energiforbruger.

Det skriver Sunset Boulevard i en pressemeddelelse.

Helt konkret sænkes temperaturen fra 23 til 21 grader i lobbyområderne, udvalgte spots bliver slukket og køleskabstemperaturerne for sodavand bliver reguleret.

Alt sammen for at bidrage til en reduktion af energiforbruget i samfundet.

»Det er helt oplagt lige nu, at vi kigger en ekstra gang ind i, hvor vi kan skrue ned for energiforbruget uden at gå på kompromis med gæsteoplevelsen og arbejdsforholdene i vores restauranter. Selv mindre tiltag kan føre til væsentlig nedbringelse, og det har vi pligt til at reagere på som dansk virksomhed,« siger Sunset Boulevards administrerende direktør, Jens Broch.

Hos fastfoodkæden mener man dog ikke, at den sænkede temperatur vil forringe oplevelsen for de spisende, og derfor har man heller ikke valgt at gå helt ned til 19 grader, som man ellers ser andre steder.

Alene slukningen af spots vil give kæden en besparelse på omkring 373.000 kroner om året.