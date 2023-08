Kunderne væltede ind, da Ikea forleden åbnede sit nyeste varehus i Danmark – og de var sultne.

Det viser en foreløbig status fra den svenske møbelgigant.

For i løbet af den første uge efter åbningsdagen 16. august blev der solgt intet mindre end 100.000 af de berømte svenske kødboller.

»Vores ambition er, at cityvarehuset bliver et mødested i byen og kan tilbyde et velsmagende, prisvenligt alternativ til den øvrige madscene i København,« siger varehuschef John Kristian Sørensen:

Svenske og danske flag på åbningsdagen. Foto: Ikea

»Så uanset om man kommer for at hente inspiration til hjemmet, spise et måltid eller drikke en kop kaffe på taget i grønne omgivelser, er man velkommen.«

Som man kan se i videoen øverst i artiklen var der dog lidt bøvl med kødbolleleveringen på åbningsdagen.

Men det afholdt ikke folk fra at komme.

Alt i alt valgte knap 70.000 kunder at slå vejen forbi det nybyggede Ikea København i den første uge.

Den nye Ikea ligger midt i København, ved Dybbølsbro. Foto: Ikea

Heraf næsten 19.000 på den allerførste dag.

»Vi er glade, stolte og overvældede over, hvor mange københavnere der har besøgt os den første uge,« siger Ikeas John Kristian Sørensen:

»Alene på åbningsdagen fik vi besøg af cirka 2.000 flere besøgende, end vi havde regnet med. Og vi havde endda allerede sat os et meget ambitiøst besøgsmål.«

Og i bolighuset har der pudsigt nok været stort fokus på mad i den første uge.

Blandt de mest solgte varer har været produkter til madopbevaring, både bøtter og poser.