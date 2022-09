Lyt til artiklen

Prisen på sukker er på sit højeste niveau siden juni.

Det viser tal fra Bloomberg.

Fra fredag til mandag er sukkerprisen steget fra 573,20 dollar til 580,90 dollar.

I den forgangne uge steg priserne da også med 2,5 procent.

Sukkerproducenterne i Europa er da også mærket af energiprisstigningerne, skriver Sydindvest blandt andre.

Men problemerne er også nået udenfor Europas grænser, hvor steder som Indien og Brasilien ligeledes møder udfordringer.

For sidstnævnte er det især vejrforholdene, der giver problemer, mens man i Indien påtænker, om man skal sætte et lavere eksportloft for sukker, for at komme det nationale behov til gode ifølge Bloomberg News.