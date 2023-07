Danmark har i disse dage været gråt og vådt.

Derfor kan det være meget rart med en tur mod sydens sol.

Men forud for rejsen kommer Trafikstyrelsen nu med en opfordring til alle rejsende:

'Klag til os i, hvis alt ikke flyver som planlagt,' lyder budskabet i en kampagne på Facebook, der oplyser om, hvad du har krav på som passager, hvis dit fly bliver forsinket eller helt aflyst.

I filmen fortæller specialkonsulent Camilla Bloch-Egendal og kontorchef Line Elikofer om, hvad man har krav på fra flyselskabet.

»Budskabet er, at du altid har ret til at få dækket udgifter til forplejning og indkvartering på hotel, hvis dit fly bliver væsentligt forsinket,« lyder det.

»Og hvis din flyrejse bliver helt aflyst, har du stadig ret til at få ombooket din flyrejse eller få refunderet udgifterne til flybilletten. Du vil imidlertid ikke have ret til en kompensation fra flyselskabet på op til 600 euro, hvis flyselskabet ikke selv er skyld i forsinkelsen.«

Ifølge Line Elikofer skal man dog først klage til sit flyselskab, hvis det ikke umiddelbart vil refundere udgifter i forbindelse med den aflyste eller forsinkede flyafgang.

»Får du ikke et tilfredsstillende svar fra flyselskabet inden for seks uger, kan du klage direkte og gratis til Trafikstyrelsen.«

»Det er ikke nødvendigt at benytte de private flykompensations-firmaer, der tager sig godt betalt for at håndtere en klage, som i sidste ende ofte bliver behandlet i Trafikstyrelsen alligevel.«