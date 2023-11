En tur ned til sydens sol, og så rammer katastrofen. Sveden pibler, og man løber ud på toilettet. Scenariet er et mange danskere kender, men hvordan skal man egentlig forholde sig?

Nu oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvad danskerne skal vide, så de er bedst sikret, når ferien er ødelagt af et maveonde. To nylige afgørelser viser nemlig, at det kan gå rigtig galt.

»Langt de fleste ferier går heldigvis godt, og sygdom må være noget af det sidste, man har lyst til at forholde sig til i forbindelse med ferie,« lyder det fra forbrugerpolitisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann, i en pressemeddelelse.

»Men man kan risikere, at én eller flere i selskabet bliver syge, og så er det en fordel at kende sine rettigheder.«

Derfor kommer de med en række gode råd til, hvad folk skal tænke over, når de rejser afsted.

Der er nemlig spritnye afgørelser afgivet af Pakkerejse Ankenævnet fra denne sommer, som viser, at ikke alle er så godt sikret, som de tror.

I et tilfælde var en dansk familie taget til Egypten, hvor fem ud af seks blev lagt ned af dårlig mave forårsaget af kolibakterier.

Familien mente, de skulle erstattes af den rejsearrangør, der havde sendt dem på et all inclusive-ophold på et hotel.

De mente nemlig, det var der, at de var blevet syge. Men selvom rejsearrangøren var bekendt med, at flere var blevet syge på hotellet, kunne prøver fra maden ikke påvise, at det var der kolibakterierne kom fra.

Ergo vurderede Pakkerejse-ankenævnet, at rejsearrangøren ikke kunne holdes ansvarlig.

Så derfor kommer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med gode råd, hvordan man undgår at smide spildte penge efter en ferie, hvor man bare løber på toilettet hele tiden.

»Hvis man vil være sikker på at være dækket i tilfælde af sygdom, kan man tegne en rejseforsikring, som også dækker tabte feriedøgn, eller læse op på vilkårene for den rejseforsikring, man allerede har, for at være sikker på, at den dækker dette,« oplyser Susanne Aamann.

Og når det kommer til forsikringer er der nogle ting, rejsende skal have for øje.

Eksempelvis om forikringen gælder udenfor EU, for det er ikke alle rejseforsikringer, der gør det.

Desuden skal du tjekke, om du allerede er dækket af en forsikring på dit betalingskort, så du undgår dobbeltforsikring, lyder det fra styrelsen.

Hvis den rejsende er taget afsted godt dækket ind af forsikring, og bakteriebomben rammer, er der også nogle forholdsregler, vedkommende bør tage sig, mens de er udenlands.

Det er vigtigt at få dokumentation for, at du er syg, fra en læge, for det er der mange forsikringsselskaber, der kræver.

»Det bliver eksempelvis relevant, hvis du skal søge erstatning for tabte feriedage eller tabte feriedøgn. Dette kan man typisk ikke gøre, hvis man først gør egen læge og forsikring opmærksom på problemet, når man er kommet hjem igen«, slutter Susanne Aamann fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.