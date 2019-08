Er du på jagt efter en studiebolig eller et sommerhus, er det ikke lige nu, du skal regne med, at sælger er i gavehumør.

Tal fra de seneste fem års bolighandler viser nemlig, at august og september er de to måneder på året, hvor køberne har fået det mindste prisafslag på den nye sommerbolig eller lejlighed: Omkring 6,6 procent under den oprindelige udbudspris for sommerhusene og 1,5 procent for ejerlejlighederne*.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

»August er en af de store måneder for sommehushandler. Folk er kommet hjem fra ferie og tænker måske, at det er tid til selv at købe en feriebolig. Andre har måske fundet ud af, at det var sidste sæson i sommerhuset, og derfor sætter de det til salg,« siger Mikkel Høegh, der boligøkonom hos Jyske Bank.

»Det er svært at få et afslag i september, hvor vi ser rigtig mange lejlighedshandler - specielt på de mindre lejligheder. Studiet er gået i gang og det kan betyde, at nogen måske begynder at være lidt desperate for at få afsluttet et forældrekøb eller lignende.«

Også på husmarkedet er sælgerne sværest at handle ned i pris i årets lunere måneder. I hvert fald er det i maj og juli, at husene bliver solgt med mindst afslag - i gennemsnit godt fem procent under den oprindelige udbudspris.

Måneden med det største afslag

Derimod kan man med fordel tilføje et boligkøb til indkøbslisten med julegaver, julemad og julepynt – for julemåneden er både for huse, ejerlejligheder og sommerhuse, den tid på året, hvor der ifølge Boliga.dks tal bliver givet de største prisafslag.

Sommerhusene er blevet solgt med afslag på omkring 8,6 procent, husene med lige over seks procent - og ejerlejlighederne er i snit blevet handlet til lige knap tre procent under udbudsprisen.

»December er simpelthen årets lavpunkt for bolighandler uanset ejendomsform,« siger Mikkel Høegh.

»Der bliver solgt så få boliger, at sælgerne nok bliver lidt blødere i knæene, når der skal forhandles og ender med at gå med til et større afslag. Derudover er det en tid, hvor folk har meget andet at se til, så hvis de partout står og skal sælge, kan det godt være, at de ender med at sige : 'Pyt, så gør vi det, stemningen er jo alligevel meget god'.«

Næst efter december er november og januar de måneder, hvor der er størst afslag at hente på de forskellige ejendomsformer.

Sådan forhandler du prisen ned på dit boligkøb

*Boliga.dk har udregnet det gennemsnitlige prisafslag fra den sidstkendte udbudspris til den endelige salgspris fordelt på årets 12 måneder ud fra bolighandler de sidste fem år.