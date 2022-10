Lyt til artiklen

En flere måneder lang konflikt mellem Coop og Stryhns er overstået.

De to parter har indgået en ny leverandøraftale, som betyder, at det normale sortiment fra fødevaregiganten igen er at finde i Coops butikker fra uge 47 – som begynder 21. november.

Det fortæller de to parter i en fælles pressemeddelelse.

»Vi er naturligvis meget glade for, at det er lykkes at indgå en ny aftale med Coop. Det er til glæde for os alle – og ikke mindst forbrugerne, som har været et fælles fokus gennem hele forløbet,« siger Kristian Kornerup Jensen, som er administrerende direktør hos Stryhns Gruppen, i meddelelsen.

Han fremhæver, at der igennem konfliktforløbet har været 'god og konstruktiv' dialog med Coop.

Tilbage i juni lød det ellers fra Coops side, at de foreslåede prisstigninger fra Stryhns side var 'helt uacceptable'.

Men nu lyder der altså helt andre toner – også fra Coop:

»Vi er særdeles tilfredse med den aftale, vi har fået. Vores kunder er glade for Stryhns produkter, og derfor vil vi selvfølgelig helst sørge for, at de kan få alle de varer, de ønsker. Det kan de heldigvis igen fra november,« siger koncerndirektør Per Thau, Coop således.

Tilbage i juni måned skar Coop voldsomt ned på omfanget af produkter fra Stryhns – som også står bag Graasten, K-Salat og Langelænder-pølser – i kædens butikker, fordi man ikke ville acceptere en prisstigning fra leverandøren.

De to parter oplyser ikke detaljer om, hvordan den nye aftale er skruet sammen.