En mand fra dit elselskab ringer til dig og siger, at du har nogle penge til gode på grund af en ny klimaaftale.

Han skal bare lige have dit konto- og cpr-nummer, og så vil pengene fluks blive sat ind på din konto.

Måske er du skeptisk til at begynde med, men manden er både veltalende og overbevisende, så du ender med at give ham dine oplysninger. Han vil jo ikke sælge dig noget, siger han, og så er han trods alt fra dit eget elselskab.

Hvis du har været ude for ovenstående, er du langtfra alene.

Og så er du måske også en af dem, der efterfølgende har opdaget, at manden i telefonen slet ikke var ansat i dit elselskab.

Han var fra elselskabet Go Strøm, som har brugt dine oplysninger til at registrere dig som kunde, uden at du vidste det og uden dit samtykke.

Efter B.T. fredag skrev om Carina Gisselmann, der følte sig bondefanget af firmaet Go Strøm, har flere læsere kontaktet redaktionen.

De har været udsat for præcis det samme nummer, fortæller de.

Det kan du gøre Forbrugerombudsmanden giver følgende råd til, hvordan man skal forholde sig, hvis man vil ud af en uønsket aftale med Go Strøm: Inden for 14 dage: Du har 14 dages fortrydelsesret ved telefonsalg. Det betyder, at du kan fortryde aftalen inden for 14 dage, efter den er indgået. Kontakt Go Strøm skriftligt, eksempelvis på mail, og skriv, at du fortryder aftalen. Efter 14 dage: Hvis du ikke havde givet samtykke til at blive ringet op af Go Strøm, er du ikke bundet af en eventuel aftale med Go Strøm. Det følger af forbrugeraftalelovens § 5.

Hvis Go Strøm har vildledt dig til at indgå aftalen, vil aftalen med Go Strøm kunne tilsidesættes som ugyldig efter reglerne om svig i aftalelovens § 30.

Mener du, at aftalen med Go Strøm er ugyldig, fordi du ikke havde givet samtykke til at blive ringet op, skal du skrive det til Go Strøm. Oplys samtidig, at Go Strøm skal sikre, at du kommer tilbage til dit hidtidige elselskab, og at Go Strøm straks skal tilbageføre eventuelle beløb, du har betalt.

En af dem er 49-årige Flemming Jensen fra Korup i Sønderjylland. Han blev ringet op af den veltalende unge mand for tre uger siden.

»Han præsenterede sig som værende fra Norlys, det selskab, vi har hernede. Jeg sagde først, at jeg ikke var interesseret i noget, men han fortalte, at jeg havde penge til gode, så jeg endte med at give ham mine oplysninger,« siger Flemming Jensen.

En uge efter opdagede han, at der var trukket 15.000 kroner fra familiens budgetkonto.

Det er ikke en unormal størrelse i forhold til deres almindelige elforbrug, siger han. Men de var trukket af Go Strøm. Et selskab, han aldrig havde hørt om før – og slet ikke tilmeldt sig.

»Det jo bondefangeri af værste skuffe. Jeg synes selv, at jeg er god til at sige nej normalt, men han var virkelig overbevisende,« siger Flemming Jensen, der i samarbejde med sin bank endte med at få beløbet tilbagebetalt:

»Jeg synes, det er uhyggeligt, at det kan lade sig gøre på den måde, at man over telefonen kan franarre folk deres penge,« afslutter han.

De seneste tre måneder har 59 andre danskere ligeledes følt sig snydt af Go Strøm og efterfølgende klaget til Forbrugerombudsmanden. Det har medført, at Forbrugerombudsmanden nu har politianmeldt elselskabet.

70-årige Vibeke Holst fra Sydfalster har kontaktet B.T. Hun er i samme båd som Flemming Jensen. En yderst overbevisende og veltalende mand ringede hende op 8. oktober. Han var fra hendes elselskab, SEAS-NVE, sagde han.

Det var bare for sent, Vibeke Holst fandt ud af, at han løj. Hun havde allerede givet sine personlige oplysninger til manden, der i virkeligheden var fra Go Strøm.

»Jeg blev simpelthen så vred. Men jeg blev lige så vred på mig selv, fordi jeg hoppede på den,« siger hun og fortsætter:

»Nu går jeg og er bekymret over, hvad de kan og vil bruge mine oplysninger til i fremtiden. Det har jeg gået og tænkt meget over på det seneste.«

Og det spørgsmål ville B.T. – blandt flere – gerne have stillet til Go Strøms direktør, Rasmus Moustgaard.

Han lagde dog hurtigt røret på og bad B.T.s journalist om at sende ham en mail. Han er endnu ikke vendt tilbage på B.T.s mail.

Ifølge Forbrugerombudsmanden, der har meldt Go Strøm til politiet, er det vigtigt, at forbrugerne er klar over, at de ikke er bundet af en elaftale, hvis de ikke har givet samtykke til opkaldet.

Ligesom de ikke er bundet til aftalen, hvis de er blevet vildledt til at indgå den, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i en pressemeddelelse.

»Der er efter vores vurdering tale om så grov og for nogle af selskaberne også systematisk vildledning af forbrugerne, at det kan være bedrageri, hvis forbrugerne lider et økonomisk tab ved at blive overført til et andet elselskab,« siger Christina Toftegaard Nielsen.