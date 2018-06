Ferie skal bruges til at restituere, men hvis du planlægger for mange aktiviteter, kommer din hjerne bare på en anden slags arbejde.

København. Storbyferie, kajakferie, dykning og andre uforglemmelige oplevelser.

Når vi holder ferie i dag, skal der helst være smæk for skillingen. Og samtidig har nettet gjort det muligt at købe præcis den ferie og de oplevelser, man gerne vil have.

Men faktisk skal man passe på ikke at være for ambitiøs på ferien, siger Bo Netterstrøm, der er speciallæge i arbejdsmedicin og tidligere overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik i Hillerød og på Bispebjerg Hospital.

- Der er nogen, der skal nå så meget i deres ferie, at de bliver helt stressede af det. Men ferie skal være ferie. Det skal være afslapning og afkobling fra ens normale hverdag, siger han.

Samtidig er der kommet så mange nye muligheder, at mange familier i dag har skruet op for både tempo og forventninger til ferien.

- Der er jo ikke mange, der bare tager på bondegårdsferie eller sidder på en campingplads og kigger ud på vandet. Folk foretager sig jo alt muligt, konstaterer Bo Netterstrøm.

- Og der skal man altså passe på ikke at spænde buen for hårdt. Så det bliver en stressfaktor i sig selv at holde ferie, siger han.

Han understreger, at man selvfølgelig gerne må opleve noget i ferien.

Men tænk over, at du ikke propper ferien med aktiviteter, opfordrer speciallægen.

- For så er det jo ikke en ferie længere, så er det bare et andet slags arbejde, siger Bo Netterstrøm.

For selv om opgaverne ikke ligner dem, du arbejder med til daglig, men i stedet handler om vaccinationer, boardingkort og delfinsvømning, så stiller de stadig krav til hjernen.

- Hvis du hele tiden skal være produktiv - og hele tiden yde noget og arrangere og nå ting - så er du i gåseøjne på arbejde, siger Bo Netterstrøm.

Det kan blandt andet gå ud over den restitution, din hjerne egentlig har brug for. Det gælder særligt de hjernehalvdele, du bruger meget i dit arbejde, forklarer overlægen. Og den restitution henter hjernen, når du sover, men især når du holder længere pauser fra jobbet.

- Det er derfor, det er så vigtigt, at man gør nogle andre ting i ferien - og at man ikke gør for meget. For så får man ikke bygget sin hjerne op igen, siger Bo Netterstrøm.

Derfor lyder hans råd ganske enkelt, at du skal huske også at lave ingenting i ferien.

Så indlæg dage, hvor ambitioner og aktivitetsniveau er skruet helt ned.

- Man må godt kede sig lidt, og man må godt have en dag eller to, hvor man absolut ikke laver noget som helst. Det har vi faktisk godt af, siger han.

Fakta: Hvor meget må man lave i ferien?

- Det er forskelligt, hvor meget man kan holde til at lave i både arbejdsliv og ferie.

- Men en god lakmusprøve er din nattesøvn. Hvis du sover dårligt, vågner om natten eller ikke føler dig udhvilet, er det tegn på, at du har spændt buen for hårdt.

- Samtidig har mange af os svært ved at slippe jobbet, når vi holder ferie, og 65 procent tjekker mail, telefon eller laver andet arbejdsrelateret i ferien.

- Kortvarig stress er ikke i sig selv farligt, men på længere sigt kan det medføre en række sygdomme.

Kilder: Videncenter for Arbejdsmiljø, Bo Netterstrøm.

/ritzau fokus/