Der går ikke længe under B.T.s store test og gennemgang af streamingtjenester på det danske marked, før markante forskelle hober sig op.

Der er så stor forskel på den tekniske kvalitet, at bedst er fremragende og værst er til dumpekarakter. Så store prisforskelle, at prisen per serie og film er 62 gange højere hos den dyreste tjeneste i forhold til den billigste. Og markante forskelle på indholdet.

Siden Netflix for otte år siden ankom til Danmark og startede en streamingbølge, er markedet blevet overrendt af nye tjenester.

Det er blevet en jungle, som B.T. her guider dig igennem.

I samarbejde med Flatpanels.dk har B.T. gennemgået 14 udvalgte tjenester for at svare på følgende spørgsmål:

Hvor får du mest for pengene? Og hvilke tjenester er bedst og værst, når det kommer til billede, lyd, drift og tilgængelighed?

»Lige nu er det et broget billede. Det er tydeligt, at vi er i en fase, hvor mange tjenester forsøger at etablere sig ved at gå ud med lave abonnementspriser. Det giver god mulighed for, at forbrugerne kan spare penge,« vurderer Rasmus Larsen, redaktør på Flatpanels.dk:

»Typisk ser vi så, at når tjenesterne har fået nok kunder ind, så retter de prisen op. Det har vi set med Disney senest og Netflix før dem.«

FAKTA: Sådan har vi gjort Der er taget udgangspunkt i tjenester med serier og film. De fleste data for mængden af titler og andelen af indhold, der scorer 7 eller derover på IMDB, er hentet via databasen JustWatch.com. Derfor er tallene også forbundet med en vis usikkerhed. Alle priser for tjenesterne og eventuelle kampagner er indhentet på streamingtjenesternes hjemmesider. De tekniske bedømmelser af tjenesterne er foretaget af Flatpanels.dk for B.T. Til grund for den samlede vurdering ligger: Lyd, billede, driftsikkerhed og tilgængelighed for forskellige tekniske platforme. B.T. har været i kontakt med flere af tjenesterne for at spørge ind til mængden af indhold. I flere tilfælde har vi ikke fået svar, i andre tilfælde har man ikke ønsket at oplyse antallet af titler.

Vi starter analysen ved at se på pris og mængden af indhold og trykprøver herefter tjenesternes tekniske kvalitet i en test.

Ser man på overfladen af markedet, er bundpriserne omkring 39 og 49 kroner om måneden, mens toppen er omkring 99 eller 119 kroner om måneden.

Men går man ned og begynder at se på, hvor mange titler, altså serier og film, du får for pengene, ændrer billedet sig markant.

Tag for eksempel Apple Tv+. Med en månedspris på 39 kroner er den umiddelbart billigst.

Men holder du pris op mod antallet af titler på tjenesten, som det fremgår af databasen JustWatch, betaler du 63 øre per titel.

Sammenligner du den med pris med tjenester som Netflix og Amazon Prime, er Apple Tv+ mellem 30 og 60 gange dyrere.

Hos Netflix betaler du omkring to øre per titel, mens prisen er helt nede på én øre per titel hos Amazon Prime.

Og selvom Viaplay topper månedsprisen med 119 kroner, er prisen per titel kun syv øre, mens HBO Nordic eksempelvis med en månedspris på 99 kroner alligevel er nede i otte øre per titel.

Ekspertens bud: En solid streampakke med et par oversete juveler Rasmus Larsen fra Flatpanels giver her sit bud på en god grundpakke i enhver husstand, der streamer. »Som dansker kommer du godt i gang med DRs app. Den betaler man allerede for via licensen, og der er masser af godt indhold, som folk kender.« »Derfra kan man supplere med TV 2 Play. Og så er der Netflix. Det er den store tjeneste med nyt og originalt indhold.« »Derfra kan man bygge på alt efter behov. For familierne med børn er der MinBio og Disney+.« »Men jeg synes, at Apple TV+ og Amazon Prime er meget oversete tjenester i Danmark, når man ser på indholdet og prisen. De er meget stærke teknisk også. De to er rigtig gode supplementer.«

Og hvad får man så for pengene?

»De udenlandske tjenester har hovedsageligt engelsksproget indhold. På tjenester som DRTV, TV 2 Play og Viaplay er der en del mere dansk,« forklarer Rasmus Larsen:

»Det helt store tjenester er Netflix, Amazon, Disney+ og så til dels HBO Nordic, C More og Viaplay. Det er tjenester, hvor man producerer sit eget indhold, men også har købt store kataloger ind, så der er noget til alle i husstanden.«

Via opslag hos databasen JustWach bliver det tydeligere, hvordan kvaliteten af indholdet fra tjeneste til tjeneste kan svinge.

Ved at bruge scoren på IMDB, hvor millioner af mennesker over hele verden kan rangere film og serier med en score fra 1 til 10, kan vi få en indikation af, hvordan seerne vurderer kvaliteten af indholdet.

Hos Amazon Prime får du både mest for pengene og flest titler. Men ‘kun’ 24 procent af indholdet har en score på 7 eller derover på IMDB.

Hos Netflix er det 36 procent af indholdet, der scorer 7 eller derover.

I den anden ende af skalaen har 63 procent af titlerne hos Apple Tv+ en score på 7 eller over på IMDB, mens det samme gør sig gældende for 53 procent af indholdet hos HBO Nordic, viser data fra JustWatch.

Og så er der teknikken. Et enormt vigtigt parameter.

B.T. har bedt Flatpanels.dk gennemgå de 14 udvaglte streamingtjenester og bedømme dem ud fra billedkvalitet, lyd, driftsikkerhed og tilgængelighed på forskellige platforme.

Herefter får hver tjeneste en samlet karakter fra en til seks stjerner.

Generelt er forskellen stor. Måske også for stor, lyder det fra Rasmus Larsen.

Se Flatpanels.dk's tekniske test i grafikken herunder. Swipe til højre på billedet for at se næste tjeneste.

»Groft set kan det deles op i nordiske og amerikanske tjenester. De amerikanske tjenester er teknisk et par år foran. I nogle tilfælde er de fremragende. De har flere ressourcer og har et stort hjemmemarked at øve sig på, før de går ud i verden. Det betyder, at de er et niveau over de nordiske tjenester,« lyder det fra Rasmus Larsen:

»På sin vis er det forståeligt nok, at der er den forskel. Men de nordiske tjenester bør være bedre. Det er ikke godt nok. De skylder deres abonnenter bedre kvalitet. Viaplay er lidt foran de andre, men der er plads til forbedring i norden.«