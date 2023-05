Stor strejke i Paris og stor mangel på flyveledere i København.

Kombinationen får nu Norwegians topchef, Geir Karlsen, til at slå alarm.

Det skriver Dagbladet.

»Vi er vældigt bekymrede for, at det fortsætte sådan i løbet af sommeren,« siger Karlsen og uddyber:

»Udfordringen er, at vi har en strejke i Paris, som vi mærker. Og vi har en situation med flyvelederne i København, som bekymrer os. Det kan skabe problemer.«

En omfattende konflikt mellem flyvelederne og deres arbejdsgiver, Naviair, har givet store forsinkelser i Københavns Lufthavn.

I april blev en million passagerer forsinket på grund af strejken, mens 60.000 fik aflyst deres afgang.

Også I Danmark er bekymringen for sommerens trafik stor.

For nylig kunne B.T. fortælle, at flere aktører i dansk luftfart har sendt et fællesbrev til transportminister Thomas Danielsen (V), hvori de opfordrer ham til at få løst flyvelederkonflikten hurtigst muligt.

»Dansk luftfart og de danske flypassagerer står potentielt over for en mareridtssommer,« står der blandt andet.

Brevet er skrevet af DI Transport samt direktørerne for flyselskaberne SAS, Norwegian og DAT og lufthavnene i København, Aalborg og Billund.

De skriver også:

»Konsekvenserne af flyveledernes manglende ønske om at tage ekstravagter har allerede de seneste måneder påvirket driften i Københavns Lufthavn i voldsomt omfang. Det går ud over passagererne, erhvervslivet, flyselskaberne og de mange øvrige medarbejdere, der hver dag skal håndtere de afledte konsekvenser af forsinkelser og aflysninger.«

Transportministeren har indtil videre afvist at gribe ind i konflikten.