Det var en perlerække af de mest populære varer i dansk dagligvarehandel, der røg i indkøbskurven, da B.T. mandag besøgte flere supermarkedskæder og købte stort ind.

Alt fra Kellogg’s cornflakes og Lurpak-smør til Pepsi Max, Vel Ultra og Taffel-chips blev kørt hen ad kassebåndet for at svare på spørgsmålet: Hvilke kæder har egentlig ret, når de fremturer med, at de har de billigste priser?

Det skorter nemlig ikke på supermarkedskæder, som hvert år pumper millioner af kroner i reklamekampagner, som lokker med, at du får skarpe priser, hvis du handler hos netop dem.

Så spørgsmålet er: Hvem kan stå distancen, når deres priser for alvor bliver sat under lup?

24 dagligvarer indgår i B.T.'s pristjek Vis mere 24 dagligvarer indgår i B.T.'s pristjek

For at finde svar besøgte B.T. mandag otte supermarkedskæder og købte 24 af de mest populære mærkevarer i dansk dagligvarehandel, hvorefter indkøbene fortsatte hos landets to førende net-supermarkeder.

»Det betyder rigtig meget for supermarkedskæderne, hvor de ligger i sådan et pristjek. Især discountbutikkerne skal simpelthen være i den billige ende,« forklarer Flemming Birch, ekspert i dagligvarehandel og partner i Birch og Birch:

»De mærkevarer, der er med i det her pristjek, er varer, som kunderne kender godt. Kan du være billig på dem, så smitter det af på det generelle indtryk af priserne i din forretning.«

Og man må bare sige: Kampen om at være billigst er super hård.

Den samlede vinder af B.T.s pristjek er Rema 1000. Kæden ender billigst med en samlet pris for de 24 varer på 507,23 kroner.

Nummer to i pristjekket er så tæt på vinderen, som man nærmest kan komme.

Der er tale om Coop-koncernens splinterny kæde Coop 365, som kun er 30 øre dyrere end Rema 1000. Her er kurvens pris 507,53 kroner.

Og så er der ellers lidt luft ned til resten af feltet.

I den helt dyre ende ligger Meny med en pris for kurven på 543,75 kroner, og hos pristjekkets dyreste kæde, net-supermarkedet CoopMad, er prisen 557,2 kroner.

Med andre ord: Der kan være hundreder og sågar tusinder af kroner at spare årligt på budgettet, hvis du skifter fra en af de dyrere kæder til en af de billigste.

Fra den dyreste til den billigste kurv er der knap ni procents forskel, og hvis man omregner det til en gennemsnitlig husstands årlige budget på dagligvarer, så er der en besparelse at hente på godt 3.200 kroner om året ved at gå fra dyrest til billigst.

For feltets nummer to, Coop 365, var det umiddelbart lige ved og næsten i forhold til at ende på den bedste placering.

FAKTA: Sådan gjorde vi Alle varerne er indkøbt mandag 14. september. Kæderne i pristjekket er udvalgt, fordi de har alle de 24 varer i sammenlignelige mængder. Priserne i skemaet er udtryk for normalpriser. Det er således renset for tilbud på dagen. Efter indkøbene har vi givet supermarkedskæderne mulighed for at se kvitteringer og priser igennem. Coop har bedt os rette priser på Stimorol og Kinder-æg ned i Fakta og Coop 365, fordi der var en systemfejl den pågældende dag, så priserne ikke var rettet ned fra centralt hold. Meny har bedt os rette tre priser ned, fordi varerne i den pågældende købmand var sat højere end Dagrofas vejledende udsalgspris. Vi har valgt at fastholde normalpriserne den pågældende dag og afslået at rette ned. Flere kæder har også rettet priser op, fordi det ikke fremgik af kvitteringen, at den angivne pris faktisk var et tilbud. Disse rettelser er medtaget. I forhold til den årlige besparelse, der er anigvet i artiklen, er der taget udgangspunkt i Danmarks Statistiks opgørelse af, hvor meget en gennemsnitlig husstand bruger på dagligvarer om året. Det er godt 36.000 kroner.

Under udførelsen af pristjekket appellerede Coop 365 til, at B.T. rettede prisen for Stimorol og Kinder-æg ned i det endelige skema, fordi Coop fortæller, at de om mandagen havde en teknisk fejl, der betød, at kunderne i Coop 365 og Fakta blev mødt af dyrere priser i butikkerne på de to varer, end Coop havde sat dem til i systemet.

Og Coop 365 var ikke den eneste kæde, der forsøgte at rette priser ned i den endelige stilling.

B.T. afslog dog alle prisnedsættelser og holdt fast i den normalpris, der mødte kunderne i butikken mandag.

»Den slags indvending med at rette priser ned kan man selvfølgelig ikke bruge til noget, for selv om butikkerne havde en anden pris i tankerne, så var det jo ikke virkeligheden for kunderne ved kassen,« siger Flemming Birch:

»Men det her med, at kæderne forsøger at rette priserne ned, siger rigtig meget om, hvor vigtigt det er for dem at ligge nummer et i de her pristjek. For Rema 1000 er det en rigtig vigtig placering, de indtager her.«

Han mener i øvrigt, at Coop kan tage meget positivt med fra pristjekket, selv om de ikke ender på den billigste placering.

»Coop har talt meget om, at de skal have billigere priser i Coop 365 og Fakta, og der må man bare sige, at det her pristjek viser, at det ikke bare var snak,« siger Flemming Birch:

»Det sender et stærkt signal.«