Mange kiosker og pakkeshopper er allerede druknet i pakker, efter at black friday nærmere er blevet black week.

»Det her er fuldstændig vanvittigt, jeg kan ikke være nogen steder,« lyder det fra Kenneth Therkildsen fra SuperBrugsen i Spentrup nord for Randers i en Facebook-video.

Efter videoen blev delt i onsdags, er det kun blevet værre.

SuperBrugsen bønfalder derfor kunderne om at hente deres pakker.

»Budskabet er enkelt – find herned i en hulens fart,« lyder det.

Også mange andre butikker har delt billeder af overfyldte pakkelagre.

»Vi ville være rigtig taknemmelige, hvis I henter jeres pakker så hurtigt som muligt,« skriver BabySam i Horsens i et Facebook-oplag.

Også PostNord oplever lige nu store pakkemængder.

»Perioden vi er gået ind i nu, er vores travleste tid på året. Der bliver sendt ekstraordinært mange pakker, fra Black Week starter, og til vi når om på den anden side af jul,« siger Helle Nielsen, chef for Retail i PostNord, til B.T.

For at dæmme op for pakkekaosset har PostNord lavet en konkurrence, hvor alle, som afhenter deres pakke inden for 24 timer, er med i konkurrencen om et gavekort på 5.000 kroner.

»Det er for tidligt at spå om de endelige pakkemængder i forbindelse med Black Friday, men vi får travlt i den kommende tid, det er helt sikkert.«

»Derfor opfordrer vi også til, at man henter sine pakker på udleveringsstederne, så hurtigt man kan,« siger Helle Nielsen.