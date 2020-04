Ikke alle og enhver har midlerne til at lægge på den anden side af 20 millioner for en bolig.

Det hjælper selvfølgelig langt hen ad vejen, hvis man er direktør, succesfuld forretningsmand og ovenikøbet søn af en af landets rigeste mænd.

Christian Ree er alle tre ting - og han har netop købt en kæmpevilla på over 530 kvadratmeter nord for København for et tocifret millionbeløb.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Forretningsmanden er - som efternavnet hentyder - søn af rigmanden Karsten Ree, som blandt andet har tjent sine penge på salget af Den Blå Avis og som ejer Ree Park - Ebeltoft Safari på Djursland.

Villaen, som Christian Ree netop har købt, ligger på en næsten 2,3 hektar stor grund udenfor Vedbæk i Nordsjælland og er en stråtækt ejendom fra 1946.

Handlen endte med et hammerslag på hele 27,75 millioner, hvilket er lidt under den oprindelige udbudspris på 32 millioner kroner, som villaen i vinteren 2019 kom til salg for hos liebhavermægleren Ivan Eltoft Nielsen, der har solgt boligen.

Fra en rigmand til en anden

Det er ikke første gang, at liebhavervillaen midt i det grønne Nordsjælland har haft et kendt rigmandsnavn på skødet.

I en årrække var det ifølge Boliga.dks oplysninger koncertarrangøren og Linje 3’s manager, Kim Worsøe, der ejede og boede i ejendommen. Han var blandt andet med til at arrangere koncerter med verdensstjerner som Elton John, Prince og Beyoncé i Danmark.

Efterfølgende overtog sønnen og forretningsmanden, Peter Worsøe ejendommen, og i dag er det altså Christian Ree, der ejer den historiske ejendom udenfor Vedbæk.

Christian Ree har flere roller i det danske erhvervsliv: han er blandt andet direktør i familiefirmaet Østergaard Biler, der også er kendt under navnet Europcar. Ree-familien solgte dog selskabet i 2017.

