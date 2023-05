Den store danske mejerikoncern Arla kommer nu med en markant melding.

De varsler en reduktion af mælkeafregningen til landmændene. I alt vil landmændenes leverancer af mælk falde yderligere med 15 øre pr. liter.

Det skriver Finans.

Finans skriver, at det er sjette måned i træk, at mælkeafregningen sænkes. I løbet af de seneste seks måneder er mælkeprisen reduceret med 1,42 kroner pr. liter.

Det svarer til et fald på 33 procent i alt.

Der er tale om det største og hurtigste fald i mælkeafregningen nogensinde i mælkehistorien, skriver Finans.

B.T.s forbrugerredaktør Niels Philip Kjeldsen har for en måned siden vurderet, at alt tydede på et fald i fødevarepriserne.

»De rekordhøje priser i landets supermarkeder ligner i stigende grad en boble, som er ved at briste.«

»Alle signalerne er det. Markedskræfterne er ved at tage over. Listen af argumenter, der peger i retning af prisfald, er nu så lang, at alt andet end prisfald virker utænkeligt. Supermarkedernes egen adfærd er en stor del af forklaringen.«

Men det særskilte fald hos Arla skyldtes først og fremmest, at de rekordhøje forbrugerpriser har fået salget af mejerivarer til at styrtdykke i detailhandlen.

Arla har følt sig tvunget til at omdirigere deres varer til industrimarkederne, hvor indtjeningen er lavere.

»Salget i detailhandlen er stadig under pres, fordi den høje inflation har fået forbrugerne til at spænde livremmen ind og købe mindre mængder,« oplyser Thomas Carstensen, direktør for råvarehandel hos Arla Foods.

»På tværs af Europa ser vi salget af mejerivarer i detailhandlen falde med 5-10 procent målt i mængder. Samtidig flytter en større del af salget fra mærkevarer til private label (detailkædernes egne varemærker, red.).«