Har du været til fremvisning eller åbent hus på et sommerhus i år, gået hjem og tænkt dig om - og inden du har fået vist dine bekendte en plantegning, er huset solgt til anden side?

Så er du ikke alene - sommerhusene sælges som det varmeste brød for øjeblikket; og salgstiden er den laveste i i hvert fald fem år.

En opgørelse fra den uafhængige boligside Boliga.dk viser nemlig, at de sommerhuse, der er solgt i første halvår 2020, i gennemsnit kun lå til salg i 327 dage. Og selvom de små 11 måneder kan lyde af meget, så er det betydeligt under salgstiden for bare fem år siden.

I 2016 tog det således 414 dage - svarende til 13,8 måneder - at komme af med fritidskvadratmeterne.

De hurtigere salg kan dog ikke alene tilskrives Corona-pandemiens indvirkning på folks udenlandsrejser - for både i 2018 og 2019 var salgstiden også for nedadgående; sidste år lød den gennemsnitlige salgstid på et sommerhus i Danmark således på præcis ét år og én dag.

Nu hvor sommeren - højsæsonen for sommerhusene - så småt synger på sit sidste vers, så kommer markedet for fritidshusene også til at se anderledes ud, ifølge boligøkonom Mira Lie Nielsen, der er chefanalytiker i Nykredit.

- Der er handlet overnormalt mange sommerhuse i denne sæson drevet af danskernes behov for at have et sted at holde sommerferie, men nu er ferien ved at lakke mod enden og antallet af handler kommer til at dykke. Det skyldes både, at vi igen kan komme udenlands, men også at vi ser ind i en periode med økonomiske usikkerhed, hvor ledigheden forventes at stige, hvilket vil påvirke sommerhusmarkedet, der i høj grad er drevet af nice to have og ikke et need, siger hun til Boliga.dk.

Midt i landet og sydpå

Fremover bliver turen sydpå for mange nyslåede sommerhusejere nok ikke til de europæiske Middelhavsbyer og øer - men derimod til de danske sydhavsøer og egne.

Salgstiden for landets sommerhuse er nemlig faldet absolut mest i Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund og Lolland Kommune.

Her viser Boliga.dks tal, at sommerhusene i Faaborg-Midtfyn er blevet solgt over fem en halv måned hurtigere i første del af 2020, end de gjorde i 2019.

I Guldborgsund og Lolland Kommune er der røget 130-140 dage af salgstiden, så de sommerhushandler, der er indgået i årets første halvdel, i gennemsnit har været 226 og 405 dage undervejs.

Lolland er traditionelt blandt landets absolut billigste sommerhusområder med udbudskvadratmeterpriser i omegnen af 10.000 kroner. Til sammenligning lyder de gennemsnitlige udbudspriser på landets dyreste fritidskvadratmeter i Aarhus og Helsingør Kommune på over 40.000 kroner.

Antallet af udbudte sommerhuse rundt om i landet befinder sig for øjeblikket på det laveste niveau i mere end ti år - og mæglerne melder om høj handelsaktivitet. Den første juli i år var der 7.000 sommerhuse udbudt til salg - samme dato sidste år, havde køberne godt 4.400 flere at vælge mellem.

Se Danmarks billigste sommerhuse til salg netop nu her

*Boliga.dk har opgjort den gennemsnitlige salgstid for fritidshuse solgt i 1.halvår 2016-2020. Der tages forbehold for forsinkelse af data fra tinglysningen.