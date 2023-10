Det har stået på i flere dage nu.

Kids-worlds hjemmeside er nede.

Når man forsøger at komme ind, bliver man mødt af en besked om tekniske udfordringer.

'På grund af tekniske udfordringer virker vores hjemmeside ikke lige nu. Vi arbejder i døgndrift for at få problemet løst. Vi vil give en opdatering, når shoppen er online igen. I mellemtiden håber vi på din forståelse og tålmodighed.'

Det lange nedbrud har dog fået folk til at spekulere over, om virksomheden, som er Danmarks største online forhandler af børnetøj, møbler og legetøj, i virkeligheden er gået konkurs.

»Det vil jeg gerne fuldstændig afvise. Det har absolut intet på sig,« fastslår direktøren Annette Nielsen, overfor Jydske Vestkysten.

B.T. har fået tips fra læsere, som undrer sig og er bekymret for bestillinger, og på onlineforummet Reddit bliver der også spekuleret i, om virksomheden har drejet nøglen om. Også på virksomhedens egen Facebook-side spørger brugerne ind til en mulig konkurs.

Men det har altså intet på sig.

Kids-world oplever det, som de kalder 'en kritisk teknisk udfordring', og selvom de ikke ved præcis, hvad der forårsager problemerne.

De ved ikke, om nedbruddet skyldes et cyberangreb, men understreger at ingen af deres kunders personfølsomme oplysninger er i fare. Både interne og eksterne medarbejdere arbejder nu på at få det løst.

Kids-world kom til verden i 2006 og har hovedsæde i Esbjerg. De har omkring 130 medarbejdere.