Firmaet Skibbild Entreprise er gået konkurs.

Ifølge Herning Folkeblad betyder det, at 80 medarbejdere står uden job.

Direktør Kenneth Lodahl ønsker ikke over for avisen at kommentere sagen.

Skibbild Entreprise har på det seneste været med i projektet omkring det nye Hotel Aiden i Gødstrup.

Skibbild Entreprise har hovedkontor i Vildberg og leverede totalentreprise inden for byggeri.