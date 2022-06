Lyt til artiklen

Så skete der endelig noget.

Efter flere måneder med voldsomt stigende inflation og en voksende gruppe af danskere, der håbede på en økonomisk håndsrækning fra Christiansborg, kom der fredag en stort opslået inflationspakke:

3,1 milliarder kroner har nu kurs mod danskerne.

Den kommer efter en periode, hvor inflationen i Danmark har ramt historiske 7,4 procent.

Det betyder, at en børnefamilie skal bruge 32.5000 kroner mere om året på at købe de samme varer og tjenester som for et år siden, viser beregninger fra Nykredit.

Det er i det lys, at hjælpepakken skal ses. Spørgsmålet er: hvor meget hjælp får din husstand egentlig ud af pakken?

Aftalen blev indgået af Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative og havde følgende punkter:

Pensionister, der modtager ældrecheck, får 5.000 kroner skattefrit. 2.500 i 2022 og 2.500 i 2023.

Elafgiften bliver i de sidste tre måneder af 2022 sænket med 4 øre til 72,3 øre, mens den lempes med yderligere 4,3 øre i 2023, så den er på 68,8 øre.

Beskæftigelsesfradraget hæves i resten af 2022 fra 41.600 kroner til 43.500 kroner. I 2023 hæves det til 45.600 kroner.

SU-modtagere med handicaptillæg og SU-forsørgertillæg får 2.000 kroner skattefrit. En række ydelsesmodtagere, der ikke er på arbejdsmarkedet, får også 2.000 kroner skattefrit.

SU-modtagere får øget det fribeløb, de må tjene ved siden af SU, med 4.000 kroner om måneden i 2023.

Helt overordnet er det helt klart de grupper, der får et direkte kontantbeløb udbetalt, som får mest hjælp.

Der er tale om mindst 300.000 danskere.

»For dem, der har mindst, især de fattigste pensionister, er der ingen tvivl om, at det her vil være en særdeles velkommen håndsrækning – også en, der kan mærkes,« siger Louise Aggerstrøm Hansen, cheføkonom i Danske Bank.

Anderledes står det dog umiddelbart til for gennemsnitsdanskeren, som er i job.

»På beskæftigelsesfradraget er det peanuts. Det er maksimalt 40 kroner om måneden. I forhold til elafgiften, hvis vi antager, at man har et normalt forbrug på 4000 kwh om året, så sparer man 50 kroner i fjerde kvartal af 2022 og 215 kroner i hele 2023. Så det er ret begrænset,« forklarer Louise Aggerstrøm Hansen:

»Så for danskere, der er i job, og har et gennemsnitligt forbrug, så er der ikke tale om noget mærkbart. Vi snakker under 100 kroner om måneden, så i langt de fleste famillier vil det gå ubemærket hen.«