»Det mest spektakulære stormagasin i Norden.«

Den får ikke for lidt, når stormagasinet på midten af Strøget i København, Illum, skal beskrive sig selv. En beskrivelse, man de seneste år har forsøgt at leve op til ved at proppe det ene luksus-brand ind i centeret efter det andet.

Men lige lidt har det hjulpet. I hvert fald økonomisk.

Illum har netop præsenteret et ganske betragteligt underskud for syvende år i træk.

I 2019 hed resultatet minus 94 millioner kroner, og det bringer det samlede underskud siden 2013, hvor de nuværende thailandske ejere fra Central Group købte Illum, op på svimlende 460 millioner kroner.

Det skriver Børsen og Finans.dk.

Der er dog et par ting, man skal have med i den ligning.

Omsætningen voksede i 2019 med 11 procent til 783 millioner kroner og i forbindelse med regnskabet lyder det fra ledelsen, at underskuddet er som forventet på grund af investeringer i modernisering.

Derudover har Illums direktør Jeanette Aaen tidligere forklaret Berlingske, at det hele ikke er så skidt, som det måske kan se ud på overfladen. Selskabet bag Illum er nemlig delt i to.

Det ene er driftsselskabet, hvor man altså indkasserer det ene store millionunderskud efter det andet.

Det andet er ejendomsselskabet, hvor man til gengæld bogfører store overskud hvert år.

Ifølge Finans er der dog ikke tale om egentlig indtjening, men at ejendommen stiger i værdi.