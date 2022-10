Lyt til artiklen

Efter mange måneders inflationskrise kan der være perioder med markante prisfald på vej.

Situationen i mange forretningskæder har nemlig udviklet sig i en retning, hvor brandudsalg og store prisfald bliver nødvendige.

Ifølge en måling fra Danmarks Statistik er antallet af detailvirksomheder, der frygter, at de har alt for mange varer på lager, steget kraftigt de seneste måneder.

Det skyldes flere forhold. Der er blevet solgt rigtig mange varer under corona, og mange forretninger har undervurderet effekten af, at vi skulle tilbage til et mere normalt forbrug efter genåbningen.

For det andet er en del blevet skræmt af de store leveringsproblemer, der var sidste år, og har bestilt ekstra hjem i ekstra god tid. Derudover har en del danskere været tilbageholdende med at bruge penge på grund af inflationskrisen, og butikkerne risikerer derfor pludselig at brænde inde med rigtig mange varer, de ikke kan få solgt.

»Det kan betyde, at der kommer nogle ordentlige udsalg. Når rigtig mange i detailhandlen synes, at deres lagre er for store og er bange for at brænde inde med varer, hvis efterspørgslen skuffer,« siger Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker i Danske Bank:

»Og der kan tilbud og prisfald være en måde at gøre det på.«

Hos elektronikkæden Power forklarer direktør Jesper Boysen, at hans bekymring over fyldte varelagre er blevet lidt mindre, efter Power de seneste weekender har holdt store udsalg »og kommet godt ned i varelagrene«.

Alligevel erkender han, at det er sværere at sælge varer lige nu, og at kunderne er ekstremt prisbevidste.

Black Friday og julehandlen kan være perioder, hvor vi ser store kampagner. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Black Friday og julehandlen kan være perioder, hvor vi ser store kampagner. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han fortæller, at elektronik og hvidevarer som marked er faldet med ni procent.

»Lige nu kriges vi i branchen om et kundegrundlag, der er blevet mindre, og vi sælger ikke lige så mange varer, som der kommer ind. Det er jo en meget gunstig situation for forbrugerne,« siger Jesper Boysen, direktør for Power:

»Vi er optimister og giver priserne en over nakken, så kunderne kan gøre sig et godt køb. Vi kan allerede nu se, at priserne får en over nakken til Black Friday.«

Også hos DR har man beskæftiget sig med de bugnende varelagre og de tilbudskampagner, det kan medføre.

Her forklarer Jens Birkeholm, markedschef i Dansk Mode & Textil, som repræsenterer 375 virksomheder, at tøjforretninger har »købt ind til en forbrugssituation, som ikke længere er der«.

Det betyder altså, at man også her får travlt med at få solgt varer og nedbragt lagrene, så man kan købe ind til forårskollektionen.

»Der skal penge i kassen, og det lager, man har liggende, er selvfølgelig noget værd, men det er allermest noget værd, når det bliver solgt,« siger Jens Birkeholm til DR.

Tilbage hos Louise Aggerstrøm Hansen peger hun på to helt specifikke perioder, hvor hun tror, danskerne kan opleve store tilbudskampagner.

»Jeg tror, der kan være mange gode tilbud at hente til eksempelvis Black Friday eller i januarudsalget,« vurderer hun.