Der er mange steder, man kan hente inspiration, når man skal tænke store tanker. Måske går man tur i sit kvarter, går på museum eller tager en tur til havet.

De sidste 30 år af sit liv foregik meget af journalist og reklamemand Jacob Ludvigsens arbejdsomme, idérighed på kontoret i den gule villa på Bornholm. Men nu skal kvadratmeterne altså til at skifte hænder, ejendommen som Ludvigsen boede i frem til sin død, er nemlig netop kommet til salg – det skriver Boliga.dk.

Fra huset er der udsigt til havet, og i haven har Jacob Ludvigsens kone, Elizabeth Løvegal, dyrket økologiske lægeplanter og lavet skønhedsplejeprodukter, som Rønne Ejendomshandel udtrykker det i deres beskrivelse af huset.

Højbo, som boligen fra 1937 bliver kaldt, har en høj placering på Solskinsøen og huset spreder sig over 190 boligkvadratmeter, hvor der også er plads til erhverv. Derudover følger der også et drivhus, gårdhave og urtehave med.

For at blive ejer af det gule hus, skal man give 1.975.000 kroner.

I den lavere ende

Bornholm ligger i landets lavere ende, når vi snakker kvadratmeterpriser. Sidste år blev husene på Solskinsøen ifølge tal fra Boliga i gennemsnit solgt til 7.905 kroner pr. kvadratmeter.

Til sammenligning skulle man svinge sig op til at betale 55.155 kroner pr. kvadratmeter, hvis man ville købe på Frederiksberg og næsten 62.500 kroner for en tilsvarende i København Ø, som løb med de højeste kvadratmeterpriser for huse i 2018.

Jacob Ludvigsen døde pludseligt i 2017 i en alder af 69 år efter en lang karriere i ordets og kreativitetens tegn.

Han startede sin karriere som journalist på Skive Folkeblad, og har blandt andet også arbejdet på Ekstra Bladet, Information og DR, hvor han lavede “Peberkværnen" sammen med Jesper Klein. Ludvigsen også står bag Christiania- og Tuborg Squash-reklamerne.

