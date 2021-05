Prisstigninger på en lang række varer i butikkerne ser i stigende grad ud til at blive til virkelighed inden for ganske få måneder.

Prisstigninger, som kan ramme alt fra vaskemaskiner, computere og byggematerialer til brød, kød og mel.

Råvarepriserne stiger nemlig hastigt i hele verden i disse dage, og det er en udvikling, som har stået på i noget tid.

Fra starten af 2021 har prisudviklingen på råvarer – som er alt fra brændstof, metaller, landbrugsvarer, kød og industrielle produkter – været så markant, at Reuters' prisindeks for råvarer er steget med 22,61 procent.

På nogle råvarer er der tale om stigninger, der er oppe i 50 procent.

»Vi kommer til at se stigende priser. Også til de danske forbrugere. Spørgsmålet er hvor meget, hvornår og hvilke varer det virkelig slår igennem på,« forklarer Leif Nielsen, Branchedirektør i Dansk Industri:

»Producenterne kommer til at sluge en del af prisstigningerne, og det kommer butikkerne også til. Men de er nødt til at drive en forretning, de ikke går fallit på. Derfor vil man være tvunget til at vælte noget af de stigende priser over på kunderne. Vi kommer blandt andet til at se stigende priser i supermarkederne.«

For Henning Otte Hansen, seniorrådgiver på Københavns Universitet, er det især de stigende kornpriser, han lægger mærke til.

Stigende kornpriser kan sætte sig i priserne for brød ret hurtigt. Foto: Henning Bagger Vis mere Stigende kornpriser kan sætte sig i priserne for brød ret hurtigt. Foto: Henning Bagger

»Overordnet ser vi måske konturerne til en begyndende fødevarekrise med små lagre, tegn på dårlig høst og Kina, der har en stigende import af korn. Det betyder dyrere fødevarer til forbrugerne,« siger Henning Otte Hansen:

»Stiger prisen på korn, så stiger prisen på sådan noget som brød ret hurtigt derefter. Det har vi set før. Priserne stiger måske også lidt mere, end de bør, og de falder ikke igen.«

Han påpeger, at det ofte ikke er mere end 20 procent af prisen på fødevarer, der er dikteret af råvareprisen.

Resten udgøres af forarbejdning, transport og håndtering i butikkerne. Men:

»Det kan alligevel komme til udtryk i en eller anden grad, selvom det kun er en lille del af prisen. De korn-afhængige varer vil dog nok stige uanset hvad.«

Og hvorfor er det så, at råvarepriserne stiger?

Der er flere årsager, påpeger Leif Nielsen fra Dansk Industri.

En årsag er, at i takt med at der har været massive udfordringer med at fragte varer rundt i verden på grund af covid-19-pandemien, så er fragtpriserne steget kraftigt.

En anden årsag er, at produktionen af nogle ting har været lukket ned i perioder.

»Der har for eksempel været lukket ned på nogle fabrikker, der producerer computerchips. Der er computerchips i alt i dag – vaskemaskiner, biler – og de chips er der nu mangel på. Det giver ventetid og større efterspørgsel end udbud, hvilket påvirker priserne,« forklarer Leif Nielsen.

Det samme er sket på fødevareområdet, hvor produktionen har været hæmmet eller lukket ned.

Og samtidig er der sket noget markant i Kina.

Priserne på kød kan også være på vej op – blandt andet fordi man i Kina har slået en stor del af svinebestanden ned. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Priserne på kød kan også være på vej op – blandt andet fordi man i Kina har slået en stor del af svinebestanden ned. Foto: Niels Christian Vilmann

»Der har været svinepest i Kina, som de har valgt at bekæmpe. De producerer 50 procent af verdens svin, og når man så udrydder 20 procent af sine svin, så påvirker det svineproduktionen i hele verden,« forklarer Leif Nielsen:

»Når forbrugerne så begynder at søge andre proteinkilder: Kylling, laks og andre ting, så øges efterspørgslen på det, og så stiger prisen også der.«

Der er også en helt anden faktor, der kan give stigende priser, forklarer Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank.

»En ting er råvarepriserne, hvor jeg sagtens tror, vi kan komme til at se stigende priser på udvalgte varer den kommende tid, selvom vi normalt ikke bliver ramt lige så hårdt af det som andre lande,« siger Louise Aggerstrøm Hansen:

»Men vi har eksempelvis også set frisørerne hæve priserne i Danmark efter genåbningen. Det er en branche, som er blevet ramt hårdt. De forsøger at genvinde noget af det tabte ved at hæve prisen. Det er jo en anden effekt af coronakrisen. Og det bliver interessant at se, om det breder sig til andre brancher, for det er måske en mere permanent stigning.«

Det bliver dog ikke sådan, at danskerne skal gå fra hus og hjem.

»Selvom der er rimelig stor usikkerhed omkring det lige nu, så regner jeg ikke med, at vi kommer til at se voldsom inflation. Men man vil nok opleve det på specifikke varer, som vi allerede oplever det nu i byggebranchen,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.