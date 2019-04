I mange danske hjem sidder farlige opladere til mobiltelefoner i stikkontakten, og du har ikke en chance for at vide, at de er farlige.

Opladerne er nemlig CE-mærkede, hvilket betyder, at de lever op til EU’s sikkerhedsstandarder. Alligevel er der i mange tilfælde risiko for, at de bryder i brand eller giver stød.

Det skriver DR.

De sidste tre år har sikkerhedsstyrelsen testet 25 opladere hvert år, og gennemsnitligt har 40 procent af opladerne været så farlige, at de måtte trækkes tilbage fra markedet.

»Producenterne og importørerne har et stort problem i forhold til at efterleve reglerne. Der er så høje fejlrater, at forbrugerne ikke kan vide sig sikre,« siger vicedirektør i Sikkerhedsstyrelsen, Jan Møller Mikkelsen, til DR.

DR-programmet Kontant har købt 11 opladere i tilfældige danske butikker og webshops.

Ni af dem lever ikke op sikkerheds- og mærksningskravene.

Fem af dem er så farlige, at de risikerer at bryde i brand. To af opladerne er købt i store, danske butikskæder.

Hos Normal køber DR en oplader, der er ’produceret for Normal’, men som dumper en test i forhold til at være brandhæmmende.

Også i Kvickly køber DR en oplader, som Kontant-programmets tester 'ikke ville turde gå fra', hvis den sidder i stikkontakten.

Både Normal og Coop beklager salget af de farlige opladere og har nu fjernet dem fra hylderne.

I følge Sikkerhedsstyrelsen har de fundet omkring 350 forskellige opladere på det danske marked. Op mod 150 af dem kan være farlige.