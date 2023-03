Lyt til artiklen

Sol, sand, strand og vand.

Den sidste store bededagsferie skal ikke bruges her til lands.

For mere end 85 procent af charterferierne over store bededagsferierne er allerede udsolgt hos Spies Rejser, der er Danmarks største rejseselskab. Det er en del flere end sidste år, fortæller rejseselskabet i en pressemeddelelse.

Sidste år lå tallene på blot 70 procent.

Rejser til Mallorca er danskernes fortrukne rejsedestination ved årets store bededagsferien. Foto: Clara Margais Vis mere Rejser til Mallorca er danskernes fortrukne rejsedestination ved årets store bededagsferien. Foto: Clara Margais

»Vi kan se, at der er ekstra tryk på i ugen omkring bededagsfredagen i år, hvilket jo er nærliggende at kæde sammen med, at denne helligdag fremover afskaffes, og at man derfor lige skal sikre sig den sidste ferierejse, hvor fredagsfri gør indhugget på ens feriedage mindre,« fortæller kommunikationschef Sofie Folden Lund.

Selvom store bededag nu er afskaffet, formoder Spies, at danskerne i stedet vil booke flere ferier på andre tidspunkter, såsom mindre ferier henover Kristi himmelfart og i pinsen.

For danskerne bliver mere fleksible med deres rejseperioder, vurderer Spies.

»Man kan sige meget om coronanedlukningen. Men den lærte os at være utrolig fleksible og remote i vores arbejdsliv. Og den tendens kan vi se, at folk har taget med her på den anden siden af pandemien,« fortæller Sofie Folden Lund og tilføjer:

»Derfor oplever vi også, at flere og flere tager et par arbejdsdage i varmen, og dermed kombinerer business med pleasure.«

Det er varmen, danskerne søger, når de bestiller årets store bededagsferie. Hos Spies er de mest populære destinationer følgende: