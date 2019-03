Forestil dig, hvis du havde fem, ti eller måske tyve gange så mange kvadratmeter at sprede dig på og indrette. Skulle der være plads til et walk in-closet, et fitnessrum eller måske en indendørs pool?

Måske ville du flytte sammen med den udvidede familie eller et godt vennepar. Mulighederne er mange, hvis man har plads nok - og det er i hvert tilfældet med disse boliger.

Det er nemlig de største huse, der netop nu er udbudt til salg på det danske boligmarked. Det oplyser Boliga.

De fem største huse til salg lige nu



Vemmeløsevej 28, Dalmose

Boligareal: 1.261 kvadratmeter.

Det første hus på listen er ikke bare det største med hele 35 værelser, men det er også det billigste. En mulig køber skal blot slippe 2.800.000 kroner for den store villa, der ligger i en lille by syd for Slagelse. Lige nu står huset tomt og klar til en ny familie med hænderne godt skruet på.

Se huset her:

Majbølle Byvej 72, Guldborg

Boligareal: 1.105 kvadratmeter

Det næste hus på listen finder vi på Lolland. Med en udbudspris på 2.995.000 kroner får man rigtig meget plads for pengene; kvadratmeterprisen ligger nemlig hele 67 procent under gennemsnittet i området.

Foto: Danbolig Sakskøbing Vis mere Foto: Danbolig Sakskøbing

Ejendommen er et tidligere alderdomshjem, der er blevet lavet om til et hjem for flere generationer. Ifølge Boliga er der hele 26 rum - alt sammen til en kvadratmeterpris på blot 2.710 kroner.

Se huset her:

Vedbæk Strandvej 328, Vedbæk

Boligareal: 901 kvadratmeter

Det tredjestørste hus til salg lige nu er en rigtig liebhaverejendom. Rosenlund Palæ ligger i Vedbæk med udsigt til Øresund. Det betyder også, at en køber skal betale 75.000.000 kroner for villaen, der blandt andet rummer bibliotek, vinkælder og en fitness-afdeling. Kvadratmeterprisen løber op i 83.240 kroner.

Foto: Home Charlottenlund Vis mere Foto: Home Charlottenlund

Se huset her:

Fjordgade 12, Hals

Boligareal: 873 kvadratmeter

Det næste hus ligger i Hals og kan også prale af havudsigt, denne gang er det dog Limfjorden, man kan se fra stuerne. Den imponerende bolig spreder sig over seks værelser og koster 15.000.000 kroner. Det giver en kvadratmeterpris på 16.194 kroner.

Foto: Lilienhoff Vis mere Foto: Lilienhoff

Huset blev bygget i 2009 og byder blandt andet på en kæmpe forældreafdeling med soveværelse, badeværelse og walk in-closet.

Se huset her:

Toftegårdsvej 12, Hadsten

Boligareal: 715 kvadratmeter

Sidst, men ikke mindst har vi det femte største hus til salg lige nu. Det er en kubistisk 70’er-villa, der ligger i udkanten af Hadsten. Med sine ti værelser er der god plads til luksusindslag som en lounge med indendørs svømmepøl og bar, samt en stor dagligstue med nedsænket, åben pejs.

En køber skal betale 3.595.000 kroner for huset, hvilket svarer til lige omkring 5.000 kroner pr. kvadratmeter.

Se huset her: