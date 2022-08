Lyt til artiklen

Det kan blive meget dyrt, hvis du har solgt en lejlighed til dine børn.

Det skriver Finans.

Som reglerne for forældrekøb er nu, har et barn kunnet købe en lejlighed af sine forældre til 15 procent over eller under den offentlige prisvurdering. Men det kommer snart til at ændre sig.

Nye regler kommer til at betyde, at barnet som minimum skal betale den reelle købspris fratrukket 20 procent – og den reelle købspris vil ofte være lang højere end en offentlig prisvurdering.

Der har derfor været mange forældre, der har skyndt sig at overdrage lejligheder til sine børn, inden de nye regler træder i kraft.

Men det skal man passe på med, skriver Finans.

Skattemyndighederne har nemlig lagt en grænse på tre år og ni måneder for, hvor lang tid, forældre skal være registreret ejere af boligen, før de må sælge den til sine børn.

Og har man været for hurtig med overdragelsen, kan det medføre kæmpe regninger til de børn, der allerede har købt lejligheder af deres forældre.

Det sker, fordi skattemyndighederne har genoptaget gamle sager om familieoverdragelser fra 2020 og 2021.

Og med usikre regler på området, er mange faldet i fælden.

Det giver indehaveren af revisionsselskabet PrivatRevision, Christian Bækmark, et eksempel på til Finans:

»En far købte en lejlighed i marts 2017 til 4,7 millioner kroner. I oktober 2020 købte sønnen den for 2,3 millioner kroner, helt efter 15-procentreglen. Dermed står faderen som ejer i tre år og seks måneder. I foråret 2022 genoptog Skattestyrelsen sagen. Det udløste en regning til sønnen på 405.00 kroner i gaveafgift.«