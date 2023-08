De vil egentligt bare i gang med at sælge varer til danskerne.

Men både Salling Group og Rema 1000 må væbne sig med stor tålmodighed, før de kan få svar på, om de kan få lov til at overtage de lukkede Aldi-butikker – og i givet fald hvornår.

Af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside fremgår det, at Salling Group senest har fået at vide, at man på afvente yderligere med at lave 21 Aldi-butikker om til Netto-butikker.

Tidsfristelsen for afgørelsen er nu i december.

Overtagelsen af Aldibutikkerne er endnu engang blevet udskudt for Rema 1000 og Salling Group. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Overtagelsen af Aldibutikkerne er endnu engang blevet udskudt for Rema 1000 og Salling Group. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Også Rema 1000, der har købt 114 af Aldis butikker, er i venteposition.

Om situationen siger B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen:

»Jeg tror godt, jeg kan sige med sikkerhed, at alle parter – Netto, Rema 1000 og Aldi – er rigtig trætte af, at det trækker ud på den her måde. Det er ikke sjovt at være i det her limbo.«

Supermarkedskæderne klapper dog helt i.

»Det vil du aldrig høre dem sige offentligt. Alle er nærmest bange for at udtale sig om sagen, fordi det kan skade dem i den proces, de lige nu er igennem hos myndighederne. Det er ‘ingen kommentar’ over hele linjen, når vi spørger dem ind til selve processen,« siger Kjeldsen og fortsætter:

»Man skal huske på, at Aldi nu har været meldt færdig i Danmark i otte måneder. Det er altså ikke fremmende for omsætning eller overskud. Det er skidt for Aldi, som efter alt at dømme taber rigtig mange penge på at fortsat at skulle holde åbent i de tilbageværende butikker.«

Og bedre er det ikke for de trippende supermarkedskæder, der bare gerne vil i gang.

»Det er også skidt for Rema 1000 og Netto, som skal overtage butikker, som formentlig er ramt på omsætning, indtjening, kundestrøm og ikke mindst medarbejderfronten,« siger Kjeldsen.

Forbrugerredaktøren forklarer, at overtagelsen udskydes, fordi man skal helt ind og kigge på, hvad en sådan forandring vil betyde i den enkelte by.

»Det, der foregår lige nu, er, at konkurrencemyndighederne by for by undersøger, hvordan konkurrencen vil være, hvis Rema 1000 eller Netto overtager specifikke Aldi-butikker. Det er ikke en sag, hvor man bare siger: ‘Hvis Rema 1000 åbner 80 nye butikker, og Netto åbner 21 nye butikker, og Aldi forsvinder, hvordan ser markedet så ud i det store billede?«

Men kan hele overtagelsen falde?

»Forventningen fra Aldi, Netto og Rema 1000 er helt klart, at de her opkøb går igennem. Før man går i gang med sådan en proces, har man advokater på, som vurderer, hvordan myndighederne vil stille sig. Så de har formentlig advokatvurderinger, der siger, at det vil gå igennem,« siger forbrugerredaktøren, der dog ikke vil udelukke, at der kan komme undtagelser.

»Når det så trækker ud på den her måde, tror jeg ikke, det er urealistisk, at myndighederne siger nej enkelte steder, men i det store hele vil det være en overraskelse, hvis det bliver et samlet nej. Jeg vil da tro, at der er afgørelser, inden året er omme.«