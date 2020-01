Det er ikke kun YouSee's kunder, som sidder og bikser med tingene for at få lov til at se tv den 1. januar.

Tusinder af kunder i hele landet, som har tv eller fibernet via Eniig - der nu bliver til Waao - oplever nedbrud onsdag.

Problemerne er så massive, at der onsdag middag er en times ventetid til at tale med en medarbejder i Eniigs kundeservice.

På Facebook skriver Eniig, der har op mod 300.000 privatkunder i kartoteket, følgende:

'Kære kunde. Vi oplever i øjeblikket fejl på flere af vores IT-systemer. Det bevirker, at wifi, internet og tv ikke virker hos rigtig mange kunder'.

Eniig skriver videre, at man arbejder på højtryk for at rette problemerne, men at man på nuværende tidspunkt ikke har noget bud på, hvornår det virker igen.

Selv Eniigs hjemmeside er gået ned.

På Facebook er der ikke ligefrem begejstring at spore hos de ramte kunder.

Flere kunder skriver, at deres tv og internet smuldrede allerede kort efter midnat.

En Alexander Wells er ikke glad for situationen:

'Dårlig stil! Der er 1 dag om året hvor jeg kan ende foran tv’et hele dagen på grund af tømmermænd og i kan ikke engang finde ud af at levere tv eller internet den ene dag. Måske man skulle skifte selskab'.

B.T. har været i kontakt med Eniigs presseafdeling, som lige nu arbejder på at vende retur med et svar.