Supermarkedskæden Meny kasteR sig nu ind i kampen om de mere prisbevidste forbrugere.

Meny har de seneste år ELLERS slået sig op på at være et kvalitets madmarked, hvor kunderne kommer for at finde de varer, der gør weekenden, fødselsdagen eller ferien mere ekstraordinær.

Men nu vil kæden også gøre sin hoser grønne hos de mange danskere, der er pressede økonomisk af de stigende priser.

Med prisprogrammet ‘Hverdagspris’ vil Meny fra og med fredag 22. april lægge sig op ad discountkædernes priser på mindst 400 basisvarer.

Det betyder, at priserne bliver sat ned på en række varer.

For eksempel bliver der skåret tre kroner af en pakke økologisk hakket oksekød, hvor prisen sænkes fra 42,95 kroner til 39,95 kroner.

En pakke BKI-kaffe bliver en femmer billigere og kan fra fredag købes for 42,95 kroner mod tidligere 47,95 kroner, mens en sixpack Tuborg Classic sænkes fra 45,50 kroner til 38,93 kroner.

»’Hverdagspris’ omfatter en lang række varer, som danskerne bruger mest i dagligdagen som for eksempel bananer, mælk, økologiske havregryn, flåede tomater og vaskemiddel,« siger Richo Boss, kædedirektør for Meny, og fortsætter:

»Vores kunder skal være trygge ved at foretage deres hverdagsindkøb hos Meny og vide, at de altid kan få de varer, de bruger mest, til en konkurrencedygtig pris.«

B.T. har spurgt Meny, hvor mange penge kæden har investeret i at sænke priserne, og om strategiændringen er et udtryk for, at kædens priser generelt har været for høje.

I en skriftlig kommentar svarer Richo Boss:

»Som kunde vil man opleve i vores butikker og vores generelle kommunikation, at vi har investeret massivt i at synliggøre de mere end 400 varer, som er på niveau med prisen i discountbutikkerne. ’Hverdagspris’ er ikke en kortvarig kampagne, men er derimod et blivende prisprogram, som forbrugerne kan være sikre på at finde i alle Meny-butikkerne mange år fremover.«

Han tilføjer:

»Det er vigtigt for os, at vores kunder altid kan gå i Meny og få en konkurrencedygtig pris på de varer, som de bruger mest i hverdagen, samtidig med at man stadig kan nyde det brede udvalg af varer, høj kvalitet og faglig service i Meny.«