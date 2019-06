Nogle sælgere er stædige og står fast på deres pris, ligesom boligforelskelsen for nogle købere kan være så stor, at man er klar til at betale ved kasse ét.

I andre handler må sælger og køber trække tov for at få nøglerne til at skifte bundter.

Når det kommer til komikeren Thomas Warbergs nylige lejlighedssalg, så har det kunnet betale sig for køber at stikke lidt til den succesfulde entertainer.

I hvert fald har Warberg givet køberen af sin villalejlighed i Kartoffelrækkerne i København 245.000 kroner i rabat. Det skriver Boliga.dk.

Ifølge tinglysningen af handlen, der netop er gået igennem, er lejligheden nemlig solgt for 4.750.000 kroner, mens den pris, der sidst stod på salgsopstillingen, lød på 4.995.000 kroner.

Det er dog ikke alt, hvad Warberg har måtte skære af prisen. Undervejs er der også justeret i udbudsprisen; oprindeligt blev villalejligheden nemlig udbudt til salg for 5.350.000 kroner.

Blandt landets dyreste områder

Ifølge oplysninger fra Boliga.dk rummer Warbergs nu tidligere lejlighed 60 boligkvadratmeter, hvilket giver en gennemsnitlig kvadratmeterpris på lige under 80.000 kroner. Dertil kommer dog yderligere 40 kvadratmeter kælder, der er indrettet med to rum og et walk in-closet.

Kartoffelrækkerne er blandt Københavns mere kendte beboelsesområder med sine karakteristiske murstenshuse langs Søerne.

Husene hører postnummer-officielt til København Ø, og det er blandt de steder i landet, hvor en gennemsnitlig lejlighedskvadratmeter koster absolut mest.

I årets første kvartal har køberne således betalt 44.200 kroner for én enkelt kvadratmeter i området, hvilket gør 2100-postnummeret til landets femte dyreste - blot overgået af København V, Frederiksberg C, Hellerup og helt i front København K.

Thomas Warberg er med egen comedy club og adskillige optrædener både live og i TV-programmer som Live Fra Bremen og Klipfiskerne en fast del af den danske komikerbestand. I efteråret kan den 33-årige komiker således atter opleves live på tour rundt i landet.

Se Thomas Warbergs tidligere Kartoffelrække-lejlighed her