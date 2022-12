Lyt til artiklen

Efter et år med rekordstore prisstigninger i landets supermarkeder står det klart, at der nu er gang i en priskrig på en lang række fødevarer.

Smør, sodavand, kød, æbleskiver og flæskesteg styrtdykker i pris i tilbudsaviserne. Det kan ende som et selvmål for branchen, lyder det fra en ekspert.

Bagtæppet for tilbudskampagner er nemlig en situation, hvor mange danskere er skeptiske over for de prisstigninger, der har været det seneste år.

Mediet Markedsføring har netop bragt en undersøgelse, som YouGov har udarbejdet for Hearts & Science og Annalect, som viser, at 74 procent af danskerne mener, at virksomhederne i Danmark har skruet priserne for højt op.

»Det overrasker mig, at de er så skeptiske over for prisstigningerne. Der er en dyb mistillid til virksomhederne,« siger Claus Andersen, direktør for Hearts & Science, til markedsføring.dk.

Og netop den mistillid kan blive forstærket af, at supermarkederne nu pludselig sælger varer langt billigere end tidligere på året.

»Jeg synes, at det er et stort selvmål, at supermarkederne kaster sig ud i en stor priskrig nu,« siger Mogens Bjerre, lektor på CBS:

»Kunderne vil spørge sig selv: ‘Hvad er så den rigtige pris? Normalprisen eller december-prisen?’. Jeg er ikke sikker på, at supermarkederne kan blive ved med at fortælle om prisstigninger, mens de sænker priserne så kraftigt.«

Har du tillid til supermarkedernes måde at prissætte på?

Mogens Bjerre kan godt forstå mekanismen i den priskrig, der er i gang.

»Danskerne reagerer meget positivt på tilbud, især i de her tider. Og når du ser de bestillinger, der er lagt hos leverandørerne, er der ingen tvivl om, at der kommer priskrig. Men det gør det ikke mindre utroværdigt.«

Hos Salling Group, der driver Netto, Bilka og Føtex, mener man ikke, at julepriskrigen giver et forklaringsproblem.

»Kunderne forventer det. Der er priskrig hver jul, så det er normen, og det tror jeg sagtens, kunderne kan forstå,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen, pressechef for Salling Group:

»Jeg mener ikke, der er en tillidskrise mellem supermarkeder og kunder, hvad angår julepriser. Vi får rigtig mange gode og kritiske spørgsmål fra kunderne om prisstigningerne generelt – dem svarer vi naturligvis på. Men tillidskrise vil vi ikke kalde det.«

Hos Coop, der driver Brugsen-kæderne, Irma, Coop 365 Discount og Kvickly, lyder det, at man i juleperioden eksempelvis sælger smør med stort tab for at få kunder ind i butikken.

Om manglende tillid fra kunderne lyder svaret:

»Det er forståeligt, når man har set så mange ekstraordinære prisforhøjelser i 2022. Det har ramt forbrugerne, så jeg kan forstå, at de får tanken, at der er butikker, der har scoret kassen,« siger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop:

»Men vi kan jo vente og se årsregnskaberne for 2022, som offentliggøres i første halvdel af 2023. Der vil man se, at vi ikke har scoret kassen. Tværtimod.«

B.T. har også haft kontakt til Rema 1000. Her vil man ikke kommentere priser eller prisudviklingen generelt.