Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I dag modtager de ansatte i den store kryptovaluta-børs Coinbase en helt speciel mail.

En mail, der vil afgøre, om de kan fortsætte i firmaet eller må på jagt efter et nyt job.

De seneste tids store nedtur til kryptovalutaerne er nemlig så indgribende for børsen, at man ikke kan se anden udvej end at fyre intet mindre end 1100 ansatte.

Det skriver Sydinvest.

Det svarer til 18 procent af de ansatte, og det vil angiveligt koste engangsomkostninger på hele 40 til 45 millioner dollar.

Fyringen sker på baggrund af en voldsom krise, der har ramt kryptovalutaerne den seneste tid, og hvor mange af dem er faldet drastisk i værdi.

Eksempelvis er bitcoinen nu nede på en værdi af 175.000 kroner, hvilket er det laveste i flere år.

Efter Coinbase har varslet fyringerne, er deres aktie faldet med fem procent, og eksperter vurderer ifølge Sydinvest, at det kan gå endnu mere galt for børsen, hvis ikke markedet stabiliserer sig.

Brian Armstrong, der er direktør hos Coinbase Foto: PATRICK T. FALLON Vis mere Brian Armstrong, der er direktør hos Coinbase Foto: PATRICK T. FALLON

Coinbase er den største amerikanske børs for handel med kryptovaluta, og allerede i begyndelsen af året fremgik det af regnskabet for første kvartal af 2022, at man havde haft et underskud på hele 430 millioner dollar.

Det svarer til lidt over tre milliarder kroner.

I samme periode faldt antallet af brugere på tjenesten ligeledes med 20 procent.

Det er kke kun Bitcoin, der har oplevet fald i deres kurs.

Eksempelvis er næststørste Ethereum faldet med 12 procent til et niveau, der ikke er set så lavt siden februar sidste år. Imens er mindre kryptovaluater som avalanche faldet med 15 procent inden for det seneste døgn, solana umed 14 procent og dogecoin med 11 procent.