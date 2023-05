Ni ud af ti af danske tatovører har problemer med at efterleve de krav og regler, de danske myndigheder udstikker.

Det handler både om hygiejne, farver, opbevaring af udstyr og uddannelse.

Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

273 tatovørbutikker havde sidste år besøg af Sikkerhedsstyrelsens udsendte, og her var det kun 28 af dem, der ikke kom i problemer, mens otte slap med en vejledning om forbedringer.

237 af stederne blev derimod mødt af krav om at efterleve reglerne, oplyser styrelsen.

En af de helt store fejl viste sig at være dokumentation for blækket. Man skal nemlig kunne vise, hvor blækket stammer fra, men under næsten 50 procent af tilsynene var der problemer.

Næsten lige så ofte var der problemer med udstyret, der skal opbevares lukket væk i et skab eller lignende, men på næsten halvdelen af stederne lå det frit fremme.

Omkring hver tredje tatovør, Sikkerhedsstyrelsen kontrollerede, manglede også bevis for at have gennemført hygiejnekursus, mens mange heller ikke havde styr på håndhygiejne eller forberedelsen af kundens hud.

»Hygiejne er helt afgørende for kunderne, når der tatoveres, og derfor er det et krav, at tatovører skal have gennemført et hygiejnekursus. Men de skal selvfølgelig også bruge det, de har lært om hygiejne, når de tatoverer kunderne i hverdagen, og det kan vi se, at der er en del, der glemmer,« siger kontorchef Søren Assenholt Muff fra Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

De 273 kontrollerede tatovørbutikker er alle registrerede hos Sikkerhedsstyrelsen, og man kan finde dem på sik.dk/tattooregister. hvis man finder steder, der ikke figurerer her, opfordrer de til, at man kontakter styrelsen.

»Giv os besked, hvis du kender til et tatoveringssted, der ikke er blevet registreret. Så har vi mulighed for at kontrollere oplysningerne og evt. bede politiet gribe ind over for ejeren. Det er ulovligt at tatovere kunder på et tatoveringssted, der ikke er registreret, og det kan koste bøder,« siger Søren Assenholt Muff.