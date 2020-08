Der var stor interesse for mundbind, efter Mette Frederiksen lørdag slog endegyldigt fast, at alle skal til at bruge mundbind i al offentlig transport startende om en uge.

Så stor interesse, at mange butikker i hele landet allerede nu melder om udsolgt.

Hos Coop, der driver over 1.000 supermarkeder i Danmark fordelt på kæderne Fakta, Kvickly, Brugsen-kæderne og Irma, er det gået stærkt.

»Ud på eftermiddagen i går havde vi udsolgt en del steder. I dag forventer vi, at der er helt udsolgt i alle vores butikker. Men der kommer nye forsyninger hjem i morgen,« siger Lars Aarup, analysechef i Coop.

Også i Dagrofa, der driver Meny, Spar, Letkøb og Min Købmand, oplevede man en stigning i antallet af kunder, der kom efter mundbind i går eftermiddag.

»Vi kan ikke udelukke, at der er udsolgt i nogle af vores butikker. Men vi får løbende leverancer hjem, og i næste uger kommer 10 millioner mundbind hjem,« lyder det fra Dagrofas pressemedarbejder Casper Thorlacius.

Også Rema 1000 melder om ‘stor efterspørgsel’, men kan ikke konkludere noget endnu, da der først for alvor bliver fyldt på på mundbinds-hylderne i dag og i morgen.

Lars Aarup fra Coop påpeger, at danskerne har reageret meget anderledes end i marts, hvor der opstod scener, hvor folk hamstrede fødevarer i stor stil.

»Danskerne er mere krisevante nu. Folk er ikke så bange, som vi var i marts. Der er ikke nogen hamstring. Der var en meget rolig stemning omkring det her i går,« siger Lars Aarup.

Han har også en opfordring til kunderne:

»Alle dem, der virkelig har behov for mundbind, fordi de bruger offentlig transport, skal have lov til at købe først. Alle dem, der køber dem for en sikkerheds skyld - vent lidt. Der er nok til alle, men vi portionerer dem ud over ugen, så der også er mundbind i butikkerne frem til fredag.«