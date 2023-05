Torsdag er det Global Accessibility Awareness Day. En dag for at skabe opmærksomhed for services, der skal hjælpe personer med et handicap.

Og forud for dagen har Apple annonceret en række nye funktioner til iPhone, iPad og Mac, der skal gøre live nemmere for mange.

Og en af dem især skaber overskrifter:

Din iPhone kommer til at kunne genskabe din stemme på bare 15 minutter.

Hvad skal det dog bruges til, tænker du måske.

Folk med et talehandicap eller en nylig ALS-diagnose vil kunne bruge deres Apple-enhed til at skabe en digital stemme, der ifølge Apple lyder fuldkommen som dem selv. 'Personal Voice' hedder det, og den kan blive trænet til at genskabe din stemme på 15 minutter ved at læse en samling forskellige tekster.

Det skriver Independent, der har prøvet funktionen.

De skriver, at det lyder »bemærkelsesværdigt meget som brugerens naturlige stemmer«, dog med en smule robot-lydende krydderi.

Funktionen vil komme med en opdatering senere i år sammen med en anden ny funktion, der hedder 'Live Speech', der lader brugere skrive, hvad de vil sige, hvor telefonen så kan sige det ud i lokalet eller i en telefonsamtale.