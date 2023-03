Lyt til artiklen

Energistyrelsen har i dag, tirsdag, åbnet for en ny runde, hvor danskere kan ansøge om en varmecheck.

Og interessen har været massiv indtil videre.

Op mod 13.000 sidder i øjeblikket i kø, og ventetiden er derfor estimeret til længere end en time. Det fremgår af onlinekøen på Energistyrelsens hjemmeside.

Ansøgningsrunden er åben frem til 9. maj.

Sådan ser køen ud, hvis man logger ind nu. Foto: Energistyrelsen. Vis mere Sådan ser køen ud, hvis man logger ind nu. Foto: Energistyrelsen.

Det er de husstande, som ikke fik udbetalt en varmecheck – og som kan dokumentere, at de er berettiget til checken, som kan modtage checken.

'Sagsbehandlingen af ansøgningerne sættes i gang, i takt med at ansøgningerne modtages. Udbetalingen af varmechecks forventes løbende fra april og frem, men vil også afhænge af sagsbehandlingstiden for den samlede mængde ansøgninger, som Energistyrelsen modtager', oplyser Energistyrelsen.

I august sidste år fik godt 400.000 danskere udbetalt en varmecheck på 6000 kroner til at betale de høje gasregninger.

Men efterfølgende kom det frem, at flere husstande havde skrottet deres gasfyr for længst.

Og det er ikke lovpligtigt for modtagerne at tilbagebetale beløbet. Det er nemlig skrevet ind i loven, at de kan beholde pengene, hvis det ikke overstiger 6000 kroner.

De uberettigede udbetalinger skete, fordi oplysningerne i BBR-registret enten var forældede eller forkerte.

Statsrevisionen meddelte så i september, at omstændighederne omkring udbetalingerne skulle undersøges.