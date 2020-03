Som boligkøber kan de priser, man støder på, ind i mellem give anledning til undren. Men mens "et nul for lidt" sjældent får køberne til at protestere - så kan der i nogle tilfælde være noget at komme efter, når prisen synes at gå den anden vej.

I 41 danske postdistrikter ligger de priser, som sommerhusene sidste år ramte boligmarkedet med, således ti procent eller mere over de priser, som sommerhusene blev købt for i samme periode.*

Det viser nye tal fra boligsiden Boliga.dk.

Den største forskel på udbudskvadratmeterpriserne og salgskvadratmeterpriserne for sommerhuse var i Nakskov, hvor fritidsadresserne i gennemsnit blev solgt 27 procent under det, de blev udbudt til salg for. Omregnet til kroner udgør det en forskel på 2.359 kroner pr. kvadratmeter.

Også Lolland-naboerne i Dannemare havde en betydelig forskel på udbuds- og salgskvadratmeterpriser sidste år, der lød på 23 procent.

»Forudsætningen for at sætte prisen rigtigt, så man undgår betydelige afslag, er en kombination af dyb indsigt i det lokale boligmarked og en evne til at overbevise sælgeren, om at man har sat den rigtige pris. Det kan være en svær øvelse, hvis forventningerne på forhånd er urealistiske - eller markedet er hårdt, for så kan man komme ud for overbud. Overbud resulterer som bekendt i liggepest og afslag, og det er både trist for sælgerne og skadeligt for mæglerens faglige troværdighed. Men det er nogen gange et vilkår, desværre,« siger Thomas Hovgaard, der er kommunikationschef hos Nybolig og Estate.

Ikke helt ved siden af

Ifølge Boliga.dks tal lyder den gennemsnitlige forskel på de priser, landets sommerhuse rammer markedet med, og de priser, de sælges for, på otte procent. Det svarede i 2019 til 1.400 kroner pr. kvadratmeter - således at et gennemsnitligt dansk sommerhus altså endte med at blive handlet for 16.500 kroner pr. kvadratmeter.

Prisforskellen på de udbudte og solgte sommerhuskvadratmeter er stort set uændret fra 2018 og 2017, hvor den lød på henholdsvis 1.200 og 1.275 kroner; svarende til syv-otte procent.

Der er da også postdistrikter rundt om i landet, hvor mæglerne rammer ganske, ganske tæt på det, sælgerne vil have, og det, køberne vil give. I Boliga.dks opgørelse for udbuds- og salgskvadratmeterpriserne kan fire byer således bryste sig med, at prisforskellen lyder på under 100 kroner.

Byerne tæller Aakirkeby på Bornholm, Roslev ved Limfjorden, Henne på den jyske vestkyst og Liseleje på Sjællands nordkyst.

Rabat i Danmarks dyreste ferieby

Sjællands nordkyst og områderne rundt om Aarhus trækker traditionelt landets højeste priser, når der handles sommerhuse.

Men også her er der altså for flere byers vedkommende en ganske betragtelig forskel på udbudskvadratmeterpriserne og de endelige salgssummer.

»Når man er i områder med høj herlighedsværdi, prestige, unikke boliger og generelt høje priser, kan det godt være en udfordring i forhold til et almindeligt parcelhus, hvor man kan sammenligne med en masse andre lignende boliger, der er solgt. Derfor vil man bl.a. se, at Tisvilde kan have store udsving, fordi det er et forholdsvist komplekst område med meget forskellige boliger, særlige beliggenheder og et postnummer, som der generelt er meget høje forventninger til,« siger Thomas Hovgaard til Boliga.dk.

I Tisvildeleje blev sommerhusene sidste år udbudt til salg for landets højeste kvadratmeterpriser: Næsten 45.000 kroner var en gennemsnitlig sommerhuskvadratmeter udbudt til salg for. Det svarer til, at et gennemsnitligt sommerhus på 80 kvadratmeter stod til salg for 3,6 millioner kroner.

Salgskvadratmeterprisen i området lød dog noget lavere i 2019 nemlig på 39.000 kroner - hvilket altså svarer til, at et tilsvarende gennemsnitligt sommerhus i kystområdet blev solgt for 3,12 millioner kroner.

