Det var ikke specielt lukrativt at sælge flødeboller i Danmark i 2022.

To af Danmarks førende flødebolle-virksomheder blev i hvert fald ramt af nedgang, viser deres regnskaber.

Begge selskaber har Michael Spangsberg siddende som direktør.

For Spangsberg flødeboller endte 2022 med et overskud på 5,52 millioner kroner, og selvom det er et godt resultat, var det en nedtur fra 2021, hvor overskuddet ramte 8,26 millioner kroner.

En nedgang på 33 procent.

Det til trods betegnes resultatet som ‘tilfredsstillende’ i regnskabet.

Det gør resultatet i regnskabet for Elvirasminde, som sælger Samba-flødeboller, ikke.

Her endte resultatet med et markant underskud på 7,35 millioner kroner efter skat.

Det var en solid nedtur sammenlignet med 2021, hvor firmaet noterede sig et lille overskud på 393.000 kroner.

I regnskabet betegnes resultatet som ‘utilfredsstillende’.

B.T. skrev onsdag morgen til begge virksomheder for at få sat ord på årsagerne til de nedadgående resultater for flødebolle-forretningerne.

Der var ikke kommet svar, da denne artikel blev publiceret.